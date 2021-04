Nach Ansicht der Grünen wird in Mittenwalde die Natur mit Füßen getreten. Deswegen stellten sie Strafanzeige wegen des Millingswegs. Eine Beschwerde gibt es aufgrund des Schilfschnitts.

Am Tonsee in Mittenwalde erfolgte der Schilfschnitt deutlich zu weit in den Gürtel hinein. Das soll Konsequenzen haben, finden die Grünen. Quelle: Andrea Müller