Mittenwalde

Ausgerechnet im Corona-Jahr entbrannte in Mittenwalde ein Streit darum, wer die Betriebskosten des Heimatmuseums bezahlt. Die Frage ist, ob das der Ortsbeirat aus seinem Budget übernimmt oder die Stadt Mittenwalde die Summe aus dem Haushalt begleicht. Es geht dabei gerade mal um 2500 Euro.

Die Sache ist besonders fatal, weil das Heimatmuseum am Salzmarkt wegen Corona de facto seit einem Jahr – mit nur kurzen Unterbrechungen – geschlossen war. „Es gab praktisch keine Einnahmen und dann lässt man uns so hängen“, so Vera Schmidt, Vorsitzende des Heimatvereins.

Vera Schmidt ist Vorsitzende des Heimatvereins in Mittenwalde. Sie hat sich gemeinsam mit ihrem Mann Michael um das Problem mit den Betriebskosten gekümmert. Quelle: Andrea Müller

Antrag auf Erstattung der Betriebskosten verschwunden

Schon in 2020 hatte der Heimatverein, der das kleine Museum zur Stadtgeschichte mit seinen Mitgliedern ehrenamtlich betreut, einen Antrag wegen der Betriebskosten an den Ortsbeirat gestellt. Damals war Rüdiger Strenge (CDU) Vorsitzender. Man muss wissen, dass es seit der jüngsten Kommunalwahl bereits mehrere Neuwahlen des Ortsvorstehers gab. Gewählt war zunächst René Riwoldt (Hand in Hand), der dann von Strenge abgelöst worden war. In diesem Jahr nun übernahm Roland Fiebig (Linke) im Mittenwalder Ortsbeirat das Ruder. Ob wegen der ständigen Querelen in dem Gremium oder aus einem anderen Grund: Fakt ist, dass der Antrag des Heimatmuseums irgendwie verschwunden und nie behandelt wurde mit der Folge, dass man hier weiterhin auf den Betriebskosten sitzen blieb. Michael Schmidt, der ebenfalls im Heimatmuseum ehrenamtlich tätig ist und dem Vorstand des Heimatvereins angehört, habe mehrmals im Ortsbeirat auf das Problem aufmerksam gemacht.

„Im Januar dieses Jahres haben wir erneut einen Antrag gestellt“, betont Vera Schmidt. Dies sei in der Hoffnung geschehen, dass man dem Verein nun schnell finanziell unter die Arme greifen würde. Schließlich kam die Angelegenheit unter Vorsitz des Ortsbeirates von Roland Fiebig, der an jenem Sitzungsabend jedoch selbst nicht anwesend gewesen sei, auf den Tisch. „Es wurde beschlossen, die 2500 Euro aus dem Budget des Ortsbeirates zu entnehmen“, so Fiebig. Weil man jedoch an diesem Sitzungsabend mit der Tagesordnung nicht bis zum Ende gelangte, gab es eine Fortsetzungszusammenkunft. Bei der brachte nun Heydi Fischer (SPD) die Sache erneut zur Sprache. Der Beschluss des Vorabends sei nach Aussagen von Fiebig gekippt worden.

Nach umfassender Sanierung wurde das Haus vor nun zwanzig Jahren im Jahr 2001 an den Heimatverein zur Nutzung übergeben. Quelle: Andrea Müller

Gleichbehandlung aller Vereine der Stadt

Hintergrund dafür ist der Umgang der Stadt Mittenwalde mit der finanziellen Unterstützung der Vereine. Ziel sei es, eine Gleichbehandlung zu erreichen. Schon früher unter Alt-Bürgermeister Uwe Pfeiffer sei es so gewesen, dass diese Kosten von der Stadt selbst beglichen wurden. Warum also sollte der Ortsbeirat sein Budget für die Betriebskosten belasten? So landete die Angelegenheit auf dem Tisch von Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) – und im Sozial- sowie Finanzausschuss. „Ich möchte gern sicher gehen, dass wir uns in der Stadt darüber einig sind, wer diese Kosten und aus welcher Haushaltsposition übernimmt“, meint die Bürgermeisterin. Deswegen habe sie sich ein Votum aus den genannten Ausschüssen einholen wollen. Die sollen inzwischen ihr „OK“ gegeben haben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch im Heimatmuseum ist man offensichtlich weiter ahnungslos. Zwar hatte die Bürgermeisterin über die Zeit ihrer Abwesenheit die Kämmerin beauftragt, die Sache zu klären und Vera Schmidt zu informieren, doch das ist wohl noch nicht abschließend passiert. Nun will sich Maja Buße direkt selbst darum bemühen. „Der Heimatverein bekommt sein Geld und wird nun nicht mehr lange darauf warten müssen“, verspricht sie.

Endlich wieder geöffnet ist auch das Heimatmuseum in Mittenwalde am Salzmarkt 5. Eine telefonische Anmeldung ist aber auf jeden Fall notwendig. Ein Test auf Corona wird nicht verlangt. Quelle: Andrea Müller

Heimatmuseum wieder geöffnet

Das freut die Mitarbeiter im Heimatmuseum, die gerade den Betrieb am Salzmarkt 5 wieder anlaufen lassen. An den Wochenenden sowie Mittwoch und Donnerstag ist das Museum zwischen 13 und 17 Uhr wieder geöffnet und kann besucht werden. „Ein Test ist nicht notwendig“, erklärt Vera Schmidt. Vielmehr werde darauf geachtet, dass jeweils nur eine bestimmte Personenzahl in einem Museumsraum ist, damit die Abstände eingehalten werden können. Ohnehin liegt die 7-Tage-Inzidenz momentan im Landkreis Dahme-Spreewald bei nur 15,8 pro 100 000 Einwohner. Schmidt empfiehlt aber unbedingt, vor dem Besuch anzurufen unter der Nummer 033764 / 22270.

Von Andrea Müller