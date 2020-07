Mittenwalde

Die Stadtfahne von Mittenwalde – sie macht weiterhin Ärger, dabei wurde sie inzwischen vom Pulverturm entfernt. Doch bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten sprach Jan Priemer (Pro Bürger) das Thema erneut unter „Verschiedenes“ an.

Zum Hintergrund

Hintergrund ist eine Auseinandersetzung von vor einer Woche, als Rüdiger Strenge ( CDU) öffentlich beklagte, die auf dem Turm gehisste Fahne entspreche nicht der Hauptsatzung – und die sei schließlich Gesetz. Zudem sei zum Hissen der Fahne keiner der Abgeordneten eingeladen gewesen. Das sei nicht in Ordnung.

Bis vor wenigen Tagen wehte die von René Riwoldt (Hand in Hand) gesponserte Fahne noch auf dem Mittenwalder Pulverturm. Quelle: Andrea Müller

Riwoldt sponserte die Fahne

Priemer verwies nun eine Woche später auf einen Beschluss des selben Gremiums vom September 2019, bei dem die Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen hatten, dass eine Stadtfahne gehisst werden darf. Bis dahin wehte nur während der Karnevals-Saison die Fahne der Narren am Pulverturm. In diesem Jahr wurde diese Fahne nun erstmals gegen eine Stadtfahne ausgetauscht. Gesponsert hatte diese René Riwoldt (Hand in Hand). Doch jetzt passt sie den CDU-Abgeordneten offensichtlich nicht, da sie statt rechteckig zu sein an einer Seite zwei Spitzen hat. Priemer verwies in dem Zusammenhang aber darauf, dass in der Hauptsatzung nichts dazu ausgeführt sei, dass die Flagge rechteckig zu sein habe.

Sprachlos über das, was sich in Mittenwalde abspielt

Das bestritt jetzt erneut Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU), die auf eine Anlage 2 in der Hauptsatzung hinwies. „Die gibt es nicht“, konterte Priemer. Das bestätigte auch der Linken-Politiker Werner Hannig, dem darüber hinaus „jedes Verständnis für dieses Theater“ fehle. „Anscheinend hat Mittenwalde keine anderen Probleme, als die Stadtfahne wieder vom Pulverturm zu holen“, sagte er. Auch er verwies auf den Beschluss vom 9. September des Vorjahres. „Ich bin sprachlos über das, was sich hier abspielt“, so Hannig. Ähnlich äußerte sich Daniel Müller ( SPD. „Die Fahne verstößt nicht gegen die Hauptsatzung“, meinte er. Müller verwies auch auf den eindeutigen Beschluss der Stadtverordneten aus 2019: „Daran kommt auch die Hauptverwaltungsangestellte nicht vorbei.“

Prüfung, ob die Anlagen zur Satzung da sind

Nun will die Bürgermeisterin prüfen lassen, ob bei der im Internet veröffentlichten Hauptsatzung die Anlagen fehlen. Jedenfalls sehe sie sich gezwungen, die Hauptsatzung durchzusetzen, demzufolge habe die Flagge, die ihr nicht entsprach, vom Turm geholt werden müssen. Dirk Knuth (ebenfalls CDU) schlug vor, dass die Stadt eine neue Fahne anschaffen solle, die genau den Anforderungen der Hauptsatzung entspricht.

Die Stadtfahne gefiel

Diesbezüglich wird es weiter spannend bleiben, denn das letzte Wort dazu dürfte noch nicht gesprochen sein. In dem Beschluss von 2019 heißt es auch, dass die Anschaffung der Stadtfahne kostenneutral zu erfolgen habe. Dem war Riwoldt gefolgt, indem er aus eigener Tasche eine Fahne besorgt hatte. „Sie gefiel auch allen, besonders Dirk Knuth“, sagte Riwoldt auf die jetzigen Entwicklungen reagierend.

Beschluss genau eingehalten

Er habe sich entsprechend der Beschlüsse verhalten und auch die Hauptsatzung nicht verletzt, die vielmehr eine abgewandelte Form der Stadtfahne ausdrücklich erlaube. Dass er unnötig Kosten verursacht habe, weil für das Hissen und Einholen der Fahne die Feuerwehr ausrücken musste, weist er strikt von sich. „Die Stadtverordneten hatten sich ja einstimmig für das Hissen einer Stadtfahne ausgesprochen“, so Riwoldt auf Anfrage der MAZ.

Von Andrea Müller