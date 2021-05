Mittenwalde

Ein Baumschnitt in diesen Tagen sorgt in Boddinsfelde für Aufregung. Normalerweise dürfen während der Vegetationsperiode solche Arbeiten nicht vorgenommen werden, um Flora und Fauna zu schützen. Die Stadt Mittenwalde rechtfertigt das Vorgehen mit Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr.

Der Baumschnitt im vorderen Bereich fand schon vor Wochen statt außerhalb der Vegetationsperiode. Die Bäume stehen nahe der Fahrbahn. Quelle: Andrea Müller

Anzeigen an Stadt und Untere Naturschutzbehörde

An mehreren Tagen der vergangenen Woche waren Mitarbeiter einer Landschaftspflegefirma sowie vom Bauhof Mittenwalde in Boddinsfelde, Gemeindeteil von Brusendorf, unterwegs, um den im Winter begonnenen Baumschnitt an den Straßenbäumen zu vollenden. Anke Hübner von „Mittenwalde summt“, einer Initiative zum Schutz der Wildbienen und anderer Insekten, schlug Alarm. Sie schrieb sofort an die Stadt Mittenwalde und die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald Anzeigen und an den Vorsitzenden des Mittenwalder Umweltausschusses Uwe Fattmann (Bündnis 90/Grüne). „In Ragow wollen wir Büsche und Bäume für die Bienen pflanzen und hier wird jetzt Ende April radikal zurück geschnitten“, regte sie sich über die Maßnahme auf.

Roland Fiebig, ehrenamtlicher Baumschutzwart, vermisst den Abstand der Bäume zur Fahrbahn, die jetzt Ende April beschnitten wurden. Zum Teil liegt der bei über sieben Metern. Quelle: Andrea Müller

Einzelne Bäume wurden direkt über der Erde abgesägt

Bei einem Vor-Ort-Termin machten sich auch Uwe Fattmann, der ehrenamtliche Baumschutzwart von Mittenwalde Roland Fiebig (Linke) sowie Vertreter von Bündnis 90/Grüne ein Bild von der Situation. Während sich im vorderen Bereich der Wilhelm-Pieck-Straße an die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes gehalten und der Schnitt außerhalb der Vegetationsperiode vorgenommen worden war, sah es im hinteren Bereich deutlich anders aus. Abgesehen davon, dass jetzt Bäume in der Regel gar nicht beschnitten werden sollen, wurden nun sogar dort radikale Schnitte vorgenommen, wo die Bäume bis über sieben Meter entfernt von der Fahrbahn stehen. „Auch Äste abgewandt zur Straße wurden entfernt“, stellte Fiebig fest. Besonders gravierend wurde von den Teilnehmern der Runde vermerkt, dass einzelne Bäume sogar ganz und gar abgeschnitten worden waren. An einer Linde wurde so radikal geschnitten, dass es unklar sei, ob der Baum das überleben kann.

Abgesägte Äste, die gar nicht in Richtung Fahrbahn wuchsen: Sieht so rücksichtsvoller Baumschnitt aus? Quelle: Andrea Müller

Im Abschnitt zwischen Reitgut Boddinsfelde und dem letzten Hof an der Straße befindet sich Wald. Auch dieser wurde auf einer Breite von mehreren Metern frei geschnitten. Dies sei wohl laut Waldgesetz zulässig, so der Grünen-Vertreter Karsten Standtke. „Ich verstehe, dass man das machen muss, weil sich hier auch größere landwirtschaftliche Fahrzeuge begegnen, aber muss das wirklich jetzt sein?“, hinterfragte Anke Hübner.

Vor-Ort-Termin an vollends abgeschnittenen Bäumen und der verunstalteten Linde, die nun um ihr Überleben wird kämpfen müssen. Quelle: Andrea Müller

Hier sei anderes Denken und Handeln gefordert

Uwe Fattmann zeigte sich entrüstet über die gesamte Maßnahme: „Ich nehme Bezug auf die Stellungnahme von Frau Buße bei der letzten Stadtverordnetenversammlung, sie habe eine zukunftsorientierte Verwaltung mit der Rathaus-Umstrukturierung geschaffen. Zukunftsorientiert heißt auch Klimaschutz“, sagte er. Allein eine Höhergruppierung mache eine Verwaltung nicht zukunftsorientiert, vielmehr müsse anderes Handeln und Denken her. Das vermisse er schmerzlich und verwies dabei auf die illegalen Fällungen am Millingsweg sowie den rabiaten Schilfschnitt am Tonsee.

Die Begründung der Stadt Mittenwalde

Marek Kleemann, stellvertretender Bürgermeister von Mittenwalde und Fachbereichsleiter Infrastrukturservice begründete das Vorgehen damit, dass es sich hierbei um die Herstellung der Verkehrssicherheit sowie Gefahrenabwehr gehandelt habe. Da sich das Verfahren der Ausschreibung zeitlich ausgedehnt habe, sei der Beginn der Arbeiten in die Vegetationsperiode gerutscht. Aus einem Schreiben des Brandenburger Umweltministeriums vom 22. März dieses Jahres an die Untere Naturschutzbehörde gehe aber hervor, dass Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Herstellung der Verkehrssicherheit ganzjährig vorgenommen werden können. Die Arbeiten an der Wilhelm-Pieck-Straße hätten einen größeren Aufwand verlangt als ursprünglich angenommen; es habe stets eine Abstimmung zwischen ausführender Firma und dem städtischen Betriebshof gegeben. Es habe Vor-Ort-Kontrollen gegeben; mit dem Ortsvorsteher Frank Kausch sei das Vorgehen besprochen worden.

Dieser Baum mit einem Durchschnitt von 18 Zentimetern wurde knapp über dem Boden abgesägt. Quelle: Andrea Müller

In einem Antwortschreiben des Fachbereiches Infrastrukturservice an Anke Hübner wird auf ihre Anzeige hin noch darüber hinaus mitgeteilt, dass man bemüht sei „an das Wohl aller in diesem Bereich lebenden Tiere und Insekten zu denken“. Die Umweltschützer fühlen sich diesbezüglich geradezu verhöhnt, denn der Schnitt sei ohne jede Rücksicht vorgenommen worden, darüber hinaus an vielen Stellen unnötig, da deren Bewuchs in keinster Weise in die Straße geragt habe. Anke Hübner, die sich bei „Mittenwalde summt“ engagiert, stellte sich angesichts des Baumschnitts die Frage, ob die Unterstützung dieser Initiative lediglich ein Lippenbekenntnis der Stadt sei. Diese Frage weiter gegeben an Bürgermeisterin Maja Buße, beantwortete diese so: „Ich verbitte mir solche provokanten Äußerungen.“

Von Andrea Müller