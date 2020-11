Mittenwalde

Beim Versuch, die Räder eines Fords zu stehlen, wurde ein Mann am Freitagabend in der Mittenwalder Rathausstraße vom Autobesitzer aufgeschreckt. Jener war gemeinsam mit seiner Ehefrau vor die Haustür gekommen, um dort eine Zigarette zu rauchen, als er von der Einfahrt seines Grundstückes her Geräusche vernahm. Als er diesen Geräuschen nachging, musste der 38-jährige Autobesitzer feststellen, dass sein Ford Focus aufgebockt war und sich eine ihm unbekannte männliche Person an den Rädern zu schaffen machte. Als dieser den Fahrzeugbesitzer bemerkte, ergriff er sofort die Flucht, sprang über den Gartenzaun und verschwand in unbekannte Richtung. Trotz der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Täter nicht ergriffen werden. Auch ein Fährtenhund war eingesetzt worden. In der unmittelbaren Nähe des Tatortes konnte ein Rucksack mit Werkzeug sichergestellt werden, welcher wohl dem Täter zuzuordnen ist. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline