Die Arbeitsgruppe „Gefahren und Risikoanalyse“ der Stadt Mittenwalde hat bei der Begehung der acht Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. Die Gebäude wurden in drei Kategorien eingeteilt, um die Dringlichkeit der notwendigen Reparaturen darzustellen. Zur Kategorie drei – die Gerätehäuser mit erheblichen Mängeln und Handlungsbedarf – gehören die Feuerwehren in Mittenwalde, Telz, Ragow und Gallun.

Die Situation des Feuerwehrgerätehauses Mittenwalde

Am Feuerwehrgerätehaus in Mittenwalde wurden starke Mängel im baulichen Bereich fest gestellt. Zu erkennen seien Risse in den Außenwänden sowie eine defekte Deckenkonstruktion. „Eine Korrektur vieler Mängelpunkte kann nur durch die Sanierung des Objektes sowie einen Erweiterunganbau bzw. Umbau realisiert werden“, formulierte es die Arbeitsgruppe. Der Anbau sollte in L-Form erfolgen, in dem fünf Fahrzeug-Stellplätze untergebracht werden. In dem durch die Umgestaltung der Räume frei werdenden Platz sollen die Kleider- und Gerätekammer der Feuerwehr der Stadt Mittenwalde unterkommen. Umgebaut werden soll im Zusammenhang damit die Fahrzeughalle. Die dafür veranschlagten Kosten wurden von der Arbeitsgruppe auf insgesamt 600 000 Euro beziffert.

Die Feuerwehr in Mittenwalde weist Risse auf und auch die Dachkonstruktion ist in Mitleidenschaft gezogen. Sie steht in der Prioritätenliste auf Platz 1. Quelle: Andrea Müller

Probleme in Telz durch Doppelnutzung des Feuerwehr-Zuweges

Im Ortsteil Telz ergibt sich die Problematik durch ein Nachbargrundstück, dessen Zuwegung über das Gelände der Feuerwehr führt. So entfielen die Flächen für Parken und Ausbildung. Außerdem ist das Gefahrenpotential bei der Anfahrt zu Einsätzen gestiegen. Deswegen soll nun die Zufahrt zur Feuerwehr von der Rückseite aus realisiert werden. Hier könnten dann auch notwendige Parkplätze entstehen. Allerdings müsste zur Umsetzung dieser Vision ein entsprechendes Grundstück gekauft werden. Die Kosten dafür werden mit 30 000 Euro veranschlagt; dazu kommen Gelder für Pflasterarbeiten und Beleuchtung sowie eine Signalanlage in Höhe von 131 000 Euro.

Ragow braucht neues Feuerwehrgerätehaus

Das Feuerwehrgerätehaus in Ragow soll sich laut Arbeitsgruppe in einem Zustand befinden, der die Beseitigung von Mängeln nicht mehr zulasse. Deswegen soll das das jetzige Freizeitgebäude, das auch als Jugendklub genutzt wird, als Sozial- und Organisationraum für die Feuerwehrleute umgenutzt werden. Eine Fahrzeughalle müsste dann aber neu gebaut werden, in der drei Fahrzeuge untergestellt werden können. Die Nutzer des heutigen Freizeithauses würden nach Fertigstellung der neuen Feuerwehr-Fahrzeughalle in das alte Feuerwehrgebäude einziehen. Das neue Feuerwehrgerätehaus soll 1 700 000 Euro kosten; der Umbau des Freizeithauses für die Feuerwehr rund 3000 Euro. Rund 25 000 Euro sind geplant für den Umbau des alten Feuerwehrhauseses in Jugendklub und Freizeithaus. Notwendige Pflasterarbeiten werden mit 30 000 Euro beziffert.

Feuerwehr in Gallun sollte erweitert werden

Im Ortsteil Gallun sieht es ähnlich aus. Hier kann man die Mängel nur durch einen Erweiterungsanbau mit zusätzlichem Fahrzeug-Stellplatz in den Griff bekommen. Ganz wichtig ist hier ein Sanitärtrakt mit Umkleide mit einer Größe von 40 bis 50 Quadratmetern. 366 000 Euro sollen die Maßnahmen hier kosten. Würde nur die Fahrzeughalle für einen weiteren Stellplatz errichtet, schätzt man die Kosten auf 300 000 Euro.

Die Brusendorfer Feuerwehr gehört laut Arbeitsgruppe nicht zu denen, wo dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Quelle: Andrea Müller

Prioritätenliste soll nach Kassenlage abgearbeitet werden

Gemäß des Brand- und Katastrophenschutzes des Landes Brandenburg müssen die Kommunen eine solche Gefahren- und Risikoanalyse erarbeiten und in einem Gefahrenabwehrplan entsprechende Schutzziele für ihre Gebiet erfassen. Neben den baulichen wurden auch technische und personelle Ziele formuliert. Des gesamte Papier umfasst 156 Seiten, denen die Stadtverordneten nach heftiger Diskussion noch im Dezember zugestimmt hatten. Unstrittig war dabei, dass man alles tun müsse, um die Feuerwehren in allen Ortsteilen bestmöglich einsatzbereit zu halten. Dafür warb auch der stellvertretende Stadtbrandmeister René Kaiser. Dennoch hatten vereinzelte Abgeordnete wie Werner Hannig (Linke) das Gefühl, die Hand für etwas zu heben, was nachher Zwänge beim Haushaltsbeschluss nach sich zieht. Michael Schiballa (CDU) suchte die Emotionen etwas zu beruhigen, indem er von einer Art „Prioritätenliste“ bei den Maßnahmen sprach. „Die kann nur nach Kassenlage abgearbeitet werden“, sagte er.

