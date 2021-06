Motzen/Egsdorf

Zwei Waldbrände haben am Mittwoch die Feuerwehren rund um Mittenwalde und Bestensee in Atem gehalten. Um 12.38 Uhr wurde von den Waldbrand-Überwachungskameras ein Feuer auf dem Kahlen Berg bei Motzen entdeckt. 3500 Quadratmeter Waldfläche in einem Privatwald standendort in Flammen. Dort waren unter anderem die Feuerwehreinheiten aus Bestensee, Mittenwalde, Telz und Gallun im Einsatz, sie brachten das Feuer unter Kontrolle.

Zweiter Waldbrand bei Egsdorf

Bereits kurz zuvor, um 12.26 Uhr, hatten die Kameras einen weiteren Brand bei Egsdorf ausgemacht. Dort brannten etwa 1000 Quadratmeter Waldfläche. Auch dort konnte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bekommen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die Waldbrandgefahr bleibt hoch, so der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Am Donnerstag soll wieder die zweithöchste Gefahrenstufe 4 gelten. Da sich das Wetter voraussichtlich nicht ändert, bleibt sie wahrscheinlich in der ganzen zweiten Wochenhälfte und am Wochenende bestehen.

Von Carsten Schäfer