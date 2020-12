Mittenwalde

Vertreter der Stadt Mittenwalde haben sich jetzt mit den Freunden aus dem polnischen Stare Miasto und dem ukrainischen Machniwka getroffen. Weil es wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist, sich gegenseitig zu besuchen, war man sich einig, wenigstens Konferenzen per Computer und Internet durchzuführen. In jeweils getrennten Video-Schaltungen mit den Freunden aus Stare Miasto und Machniwka, so Bürgermeisterin Maja Buße (CDU), habe man darüber gesprochen, wie man sich gegenseitig unter die Arme greifen könne.

Im persönlichen Gespräch per Videoschaltung: Bürgermeisterin Mittenwaldes, Maja Buße, mit dem Bürgermeister aus Machniwka in der Ukraine. Quelle: privat

Enge Freundschaft über Jahre

Die Städtepartnerschaft zu Stare Miasto besteht bereits seit dem Jahr 2004. Seitdem hat man sich gegenseitig besucht, es gab Schüleraustausche, Auftritte bei Stadtfesten, Erfahrungsaustausche mit der Feuerwehr. Stare Miasto liegt in der Wojewodschaft Großpolen und gehört zum Landkreis Konin. In ihr leben in insgesamt elf Stadtteilen rund 12 000 Einwohner. Auch zu der ukrainischen Stadt Machniwka werden intensive partnerschaftliche Beziehungen gepflegt. Die Stadt, die einst Komsomolskoje hieß, besteht aus fünf Ortsteilen, in denen rund 4000 Einwohner zu Hause sind.

Corona und der Umgang damit in drei Ländern

„Wir wollten vor allem wissen, wie es unseren Freunden in dem jeweils anderen Land jetzt geht“, so die Bürgermeisterin. Die Situation in Bezug auf Corona sei ähnlich wie in Deutschland; es gebe viele Kranke, leider seien auch Tote zu beklagen. Es gelten ähnliche Bestimmungen wie hier was Abstand, Maske und Treffen von Familien und Freunden betreffe. Zum Teil habe man sehr konkret darüber gesprochen, wie derzeit in den Rathäusern gearbeitet werde, wie man es mit den Sitzungen der politischen Gremien halte. „Es gibt viel Übereinstimmung“, stellte Maja Buße nach den Zusammenkünften fest.

200 Masken aus Mittenwalde erhalten die Freunde aus Machniwka. Sie wurden extra angefertigt und zeigen den Baum der Freundschaft sowie die Städtewappen. Quelle: Andrea Müller

Allerdings sei auch klar, dass sich die medizinische Versorgung in den jeweiligen Ländern unterscheide. Besonders in der Ukraine fehle es aber auch an anderen Ecken. So habe Dirk Knuth (CDU) eine Sammelaktion für die Feuerwehr mit Ausrüstung für die Kameraden in Machniwka gestartet. Die Gegenstände sollen Anfang des kommenden Jahres auf die Reise gehen.

Masken für die Freunde in beiden Partnerstädten

Bereits vorher sollen Pakete mit Masken für beide Partnerstädte auf die Reise gehen. „Die haben wir speziall anfertigen lassen“, so die Mittenwalder Bürgermeisterin. Sie zeigen die Wappen der Städte. Zudem befindet sich ein Spruch darauf: „Freundschaft gewinnt man, indem man Tore öffnet.“ Jede Partnerstadt soll 200 Stück erhalten; die Verteilung werde von den politischen Entscheidungsträgern vor Ort vorgenommen. Den Transport werde ein Logistik-Unternehmen von hier übernehmen.

Freundschaft gewinnt man, indem man die Tore öffnet: 200 dieser Masken erhalten die polnischen Freunde von Mittenwalde in Stare Miasto. Quelle: Andrea Müller

Trinationale Jerusalema-Challenge

Und noch etwas haben sich die Partner aus Mittenwalde, Stare Miasto und Machniwka vorgenommen. Sie wollen sich an der Jerusalema-Dance-Challenge beteiligen, bei der nach dem Song „Jerusalema“ von Master KG aus Südafrika getanzt wird. Überall in der Welt sorgt diese Aktion für Furore. Ihre Ergebnisse kann man im Netz verfolgen; es gibt inzwischen unzählige Beiträge. Nun werden also neue Clips zu diesem Lied entstehen. „Wir haben extra dafür eine Gruppe bei einem Messenger-Dienst gegründet“, erläutert Maja Buße. Nun will man in Mittenwalde, aber auch in Stare Miasto und Machniwka Schnipsel für ein gemeinsames Video dazu drehen. „Wenn alles gut geht, wird das Ergebnis noch bis Ende des Jahres auf der Homepage der Stadt Mittenwalde zu sehen sein“, frohlockt die Stadt-Chefin. Damit soll der Gedanke der Aktion, die Welt trotz Corona zum Tanzen zu bringen, zusammen zu stehen und füreinander da zu sein wieder ein Stück weiter getragen werden. „Gerade jetzt vor Weihnachten und am Ende eines wirklich schweren Jahres“, meint Buße.

