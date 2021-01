Mittenwalde

Gerade für alte Leute ist es schwer in der Corona-Pandemie. Nicht nur, dass das Virus für sie wirklich lebensbedrohlich ist, es ist auch die Isolation und Einsamkeit, die den alten Menschen zu schaffen macht. Jutta Runow aus Mittenwalde mit ihren 80 Jahren und Karin Priebe aus dem Mittenwalder Ortsteil Töpchin, die 77 Jahre alt ist, gehören selbst zur Risikogruppe. Dennoch bleiben sie sich auch in den schweren Zeiten selbst treu und kümmern sich um die Senioren.

Das machen beide nicht erst seit gestern. Jutta Runow sorgt sich schon seit rund zehn Jahren um die älteren Menschen in ihrem Umfeld. Karin Priebe ist sogar noch länger im Seniorenbeirat tätig. „Bei mir sind es bereits zwölf Jahre“, rechnet sie zusammen. Beide haben ein fröhliches Temperament, auch wenn sie schon schwere Schicksalsschläge hinter sich haben. Doch oft ist es tatsächlich so: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.

Eine Tür schließt sich, eine neue öffnet sich

Jutta Runow kann sich genau daran erinnern, als sich nach dem Tod ihres Mannes andere um sie in schwerer Stunde gekümmert haben. „Du bleibst nicht zu Hause“, sei ihr damals gesagt worden. Und tatsächlich. Man holte sie nicht nur in den Seniorenbeirat der Stadt, sondern mit der Aufgabe kehrte die Lebensfreude zurück.

Jutta Runow ist in Mittenwalde unterwegs, um die älteren Menschen in der Stadt zu unterstützen, obwohl sie selbst schon die 80 erreicht hat. Quelle: Andrea Müller

„In Töpchin gibt es etliche Alleinstehende“, weiß Karin Priebe. Die älteste Dame sei 96. In der Vergangenheit habe man sich regelmäßig getroffen zum Würfeln, zu Rummikub und anderen Spielen, um ein wenig Zeit gesellig miteinander zu verbringen. „Da wurde Kuchen mitgebracht, Kaffee gekocht und los ging es“, schwärmt die engagierte Töpchinerin. Zudem erzählt sie von den zweimal pro Jahr stattfindenden Vernissagen, ja sogar die Sitzungen seien immer ein nettes Treffen gewesen. In Töpchin gebe es auch eine enge Verbindung zwischen Senioren und den Kindern in der kleinen Grundschule.

Die Senioren in Töpchin pflegen enge Kontakte zu den Kindern in der kleinen Grundschule im Ort. All das ist nun wegen Corona untersagt. Quelle: Andrea Müller

In Mittenwalde sei das Programm nicht ganz so umfangreich, gesteht Jutta Runow. Aber sie schwärmt vom Seniorenklub, in dem sich ältere alleinstehende Frauen regelmäßig trafen. Auch zu Konzerten und anderen Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle sei man zusammen gegangen und habe sie gemeinsam genossen. „Wir haben sogar Busreisen zusammen unternommen“, erinnert sich die betagte Mittenwalderin. Natürlich habe man immer an die Geburtstage der älteren Leute in der Stadt gedacht und gratuliert.

Mit Corona wurde alles anders

Doch nun ist mit Corona alles anders. Es können keine Treffen der Senioren bei Kaffee und Kuchen stattfinden, keine Spielenachmittage, kein Seniorenklub, keine Sitzungen, keine Geburtstagsfeiern, keine Feste. Zuletzt waren auch alle Weihnachtsfeiern vor Sorge vor Ansteckung in allen Ortsteilen von Mittenwalde abgesagt worden. Zwar seien kleine Geschenktüten zu Weihnachten für die älteren Herrschaften gepackt und abgegeben worden, aber daraus naschen musste jeder für sich allein.

Gegen das Vereinsamen der alten Leute kämpfen Jutta Runow und Karin Priebe an. Mit einigen verabreden sie sich zu Spaziergängen an der frischen Luft. Mit vielen anderen telefonieren sie, um zu fragen, wie es geht, ob etwas gebraucht wird, um eben die zähe Zeit ein wenig aufzufüllen mit menschlicher Nähe, die so selbstverständlich schien und nun so kostbar geworden ist.

Gegen die Vereinsamung ankämpfen

Jutta Runow kümmert sich ganz besonders gerade um eine ältere Dame, die von weither nach Mittenwalde gezogen ist, weil der Sohn hier wohnt. „Die hat sonst niemanden hier“, weiß die Seniorenrätin. Der Ortsbeirat von Mittenwalde habe sie gebeten, sich hier etwas mehr zu engagieren, da die ältere Dame schlecht zu Fuß sei. So wurde Jutta Runow so etwas wie ein „Fenster zur Welt“ für sie, findet sie doch Kontakt über sie auch zu anderen Mittenwaldern und erfährt, was es Neues in der Stadt gibt. Und Jutta Runow kennt diese Stadt sehr gut, wohnt sie doch schon seit 22 Jahren hier.

Jutta Runow und Karin Priebe wurden für ihr Engagement für die Senioren öffentlich ausgezeichnet. Quelle: Andrea Müller

Beide wurden für ihr Engagement ausgezeichnet

Karin Priebe und Jutta Runow haben ihre Aufgaben im Seniorenbeirat immer als selbstverständlich angesehen. Dass sie aber dafür offiziell von der Stadt ausgezeichnet wurden, macht sie einerseits stolz, andererseits fühlen sie sich gestärkt in ihrer Aufgabe, gerade jetzt für die Älteren da zu sein. Neben der Urkunde erhielten sie einen Trinkbecher, Konfekt und – wie kann es anders sein in diesen Zeiten – einen Mundschutz mit dem Mittenwalder Wappen.

