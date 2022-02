Motzen

Eine Bürgerversammlung zum Thema Hafensanierung in Motzen lockte Dienstagabend viele Einwohner in das Schützenhaus in Gallun. Die Stadtverwaltung Mittenwalde hatte aber auch wegen der Corona-Pandemie – die Plätze im Saal waren begrenzt, um die geforderten Abstände zwischen den Besuchern einzuhalten – ermöglicht, dass sich die Bürger über YouTube in die Zusammenkunft einwählen konnten. Sie machten rege Gebrauch davon.

Zahlreiche Infos zum wassertouristischen Konzept

Bevor die Motzener im Schützenhaus Gallun beziehungsweise über die Chatfunktion bei YouTube ihre Fragen stellen konnten, waren Rathausmitarbeiter, Fachleute aus der Kreisverwaltung sowie der Vorsitzende des Ortsbeirates Daniel Müller (SPD) bemüht, so viele Informationen zu dem Projekt zu geben – nach viel Aufregung im Vorfeld – damit endlich alle auf dem gleichen Stand sind was die Sanierung des Hafens betrifft. Es wurden mehrere Präsentationen gezeigt.

Bild aus der Präsentation der Stadtverwaltung Mittenwalde. Sie zeigt, welche Anlagen wo am Hafen in Motzen entstehen werden. Quelle: Stadt Mittenwalde

Eine hatte Tina Israel vorbereitet. Sie ist Sachbearbeiterin für Tourismus im Mittenwalder Rathaus. Sie referierte ausführlich über das wassertouristische Konzept, in dessen Zug der Hafen in Motzen für den Tourismus fit gemacht werden soll. Sie gab schließlich auch bekannt, dass gerade ganz aktuell die Genehmigung für den ersten Schritt der Arbeiten erteilt wurde, nämlich für die Entschlammung des Hafenbeckens. „Mit dem wassertouristischen Konzept soll ein Lückenschluss zwischen Königs Wusterhausen und Zossen erreicht werden“, so Israel. Dieser Wasserweg sei 23 Kilometer lang; in der Mitte liege Mittenwalde, das diesbezüglich endlich aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden soll.

Über eine halbe Million Euro für die Hafensanierung in Motzen

Motzen mit dem Hafen im Motzener See soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Ein überdachter Picknick-Platz werde hier entstehen, aber auch eine Schwimmsteganlage, ein Bootslager, Stufenanleger, Fahrradstellplätze. Eine Info-Tafel soll Auskunft geben über das Biotop mitten in einem Erlenbruchwald. 544 719 Euro seien für das Projekt geplant; 465 000 Euro Fördergelder bewilligt worden. Allein die Entschlammung werde 271 396 Euro kosten. Sie werde deshalb so teuer, weil der Schlamm durch die alten Ziegeleien belastet sei und mit speziellen Methoden erst getrocknet und dann fachgerecht entsorgt werden müsse.

Immer wieder wurde unterstrichen, dass niemand Busse mit Touristen nach Motzen locken wolle, dass es vielmehr darum gehe, den wasserseitigen Tourismus zu stärken. „Die Besucher sollen vom Wasser aus nach Motzen kommen“, unterstrich Bürgermeisterin Maja Buße (CDU).

Die grünen Rechtecke am Wasser zeigen die bereits vorhandenen Stege im Motzener See. Sie liegen dicht an dicht. Quelle: Stadt Mittenwalde

Stege im Motzener See sind besonderer Knackpunkt

Helge Albert vom Landkreis Dahme-Spreewald ging besonders auf die Stege im Motzener See ein; ein Thema, das die Motzener offensichtlich sehr bewegt, wie sich in der anschließenden Fragestunde zeigte. Besonders am Ostufer gebe es sehr viele Stege. Für die mussten schon immer Genehmigungen eingeholt werden. Wie Marek Kleemann, stellvertretender Bürgermeister und Leiter Infrastrukturservice, sagte, habe die Verwaltung in den zurückliegenden Wochen versucht, alle Steg-Besitzer zu erreichen, damit – sofern noch nicht vorhanden – entsprechende Pachtverträge mit der Stadt als Miteigentümer des Motzener Sees abgeschlossen werden können. Viele, so wurde deutlich, machten sich Sorgen darüber, wer künftig hier noch einen Steg nutzen beziehungsweise errichten darf.

Viele Boote wurden bisher einfach im Erlenbruchwald am Hafen in Motzen gelagert. Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Quelle: Andrea Müller

Bürgerin: Wir können die Boote doch nicht hin und her tragen!

So seien für die Stege im Motzener Hafen keine Eigentümer gefunden worden. Dennoch gibt es dort eine ganze Reihe dieser Anlagen, die auch genutzt werden. Dafür spricht die Ablagerung von Booten im dortigen Erlenbruchwald – ebenfalls ein Thema, das die Gemüter bei der Versammlung erhitzte. Denn die Besitzer waren in den letzten Wochen aufgefordert worden, ihre Boote dort zu entfernen. „Wir können doch aber unsere Boote nicht immer hin und her tragen“, sagte eine Bürgerin aus dem Saal. Darüber müsse unbedingt noch gesprochen werden. Offensichtlich sieht die Stadt die Lösung hier in der Errichtung von Gemeinschaftsstegen, die von Vereinen oder Genossenschaften betrieben werden könnten. Da fänden sich sicher auch starke junge Männer, die mit anfassen, wenn die Boote ins Wasser gelassen werden sollen.

Beginn der Hafensanierung voraussichtlich erst im Herbst

Viele Fragen beschäftigen sich auch mit der Entschlammung. Dabei ging es um mögliche Geruchs- oder Lärmbelästigung, die mit den Arbeiten verbunden sein könnten. Andere wollten wissen, wie der zeitliche Ablaufplan sei. Nach Aussagen des Mittenwalder Rathauses sei es nicht sicher, dass die Arbeiten noch im Frühjahr anlaufen können. Es sei eher zu erwarten, dass erst im Herbst mit der Umsetzung des Projekts begonnen werden kann.

Von Andrea Müller