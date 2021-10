Die Rote Nasen sind seit zehn Jahren Begleiter der Therapien in der Motzener Fontane-Klinik. Zum runden Geburtstag ließen die Clowns gemeinsam mit den Patienten Luftballons in den Himmel steigen.

Motzen: Rote Nasen bringen seit zehn Jahren Lachen in die Fontane-Klinik

Gesundheit - Motzen: Rote Nasen bringen seit zehn Jahren Lachen in die Fontane-Klinik

Gesundheit - Motzen: Rote Nasen bringen seit zehn Jahren Lachen in die Fontane-Klinik