Brusendorf

Brusendorf ist wieder um eine Attraktion reicher. Natia und Luigi Belmonte haben das alte Gutshaus an der Brusendorfer Straße zur Eisdiele „Bel Gelato“ umgebaut. Sie ist während der Sommermonate jeden Samstag und Sonntag sowie an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Zur Galerie In Brusendorf eröffnete jetzt die Eisdiele „Bel Gelato“. Das kleine Familienunternehmen von Natia und Luigi Belmonte stecken viel Zeit und Liebe in ihre kalten Köstlichkeiten.

Das kleine Familienunternehmen – auch die beiden Söhne Gian Carlo und Ludovico helfen, wo sie nur können, obwohl sie noch Schüler sind – gibt es jetzt bereits seit drei Generationen. Den Anfang machte Luigis Großvater Rosolino Luigi Belmonte, der mit einem „Carrettino“, einem Eisbus, in den Straßen Siziliens unterwegs war, um die kalten Köstlichkeiten zu verkaufen. Alles, was der Opa wusste über das Handwerk der Eisproduktion, gab er an seine Söhne weiter. So auch an Luigi Belmontes Vater Carmelo. Gemeinsam mit dem Bruder ging dieser in den 70er Jahren dann nach Deutschland, erst in die Pfalz und später nach Berlin.

Mit dem Eis groß geworden

„Ich bin praktisch mit dem Eis groß geworden“, berichtet Luigi, der seit Jahren gemeinsam mit seiner Frau Natia in Brusendorf das Eis für seine Eisdiele „Caramello“ in Berlin Friedrichshain produziert, wo es auch veganes Eis gibt. Er macht das Eis; sie verkauft es an die Leute. „Das ist das, was ich wirklich mag“, sagt Natia Belmonte.

Gern würde ihr Mann sehen, wenn sie die Buchhaltung für das kleine Familienunternehmen übernehmen könnte. „Aber das liegt mir nicht“, gesteht die Mittvierzigerin freimütig, die ihren Mann vor Jahren in der Eisdiele kennenlernte. Damals sollte sie für ein Restaurant Eis holen. Luigi habe ihr angeboten, das Eis doch wenigstens selbst einmal zu kosten. „Ich wollte nicht“, gesteht Natia Belmonte, ließ sich aber dann doch überreden und entschied sich für die Sorte „1001 Nacht“. Mit den Worten: „Ich hoffe, ich werde noch mehr mit dir haben“, reichte er ihr das Eis über den Tresen. Und so ist es gekommen.

Blick auf die verschiedenen Eissorten. Quelle: Andrea Müller

Kurzschluss an der Eistruhe – Feuer!

Seit 2005 lebt die Familie in Brusendorf. Erst glaubte sie, im ländlichen Raum nur zu produzieren, doch dann verkaufte sie auch vor Ort ihr Eis. 2018 passierte dann das Ungeheuerliche. Es gab einen Kurzschluss an einer Eistruhe, die Produktionsstätte stand in Flammen. „Das hat uns weit zurückgeworfen“, gesteht Luigi Belmonte, über den seine Frau sagt, er sei ein Stehaufmännchen. Während sie sich mit den beiden Jungs zu Hause in ihrer georgischen Heimat von dem Schreck erholte, baute Luigi Belmonte zu Hause alles wieder auf. Eine sechsstellige Summe sei inzwischen in das Unternehmen geflossen.

Im alten Gutshaus wurde das alte Deckengewölbe frei gelegt. Quelle: Andrea Müller

„Il gusto della dolcezza“

Wegen der schwierigen Situation aufgrund der Corona-Pandemie kam das Paar jetzt auf die Idee, neben der „Caramello“-Eisdiele in Berlin auch die in Brusendorf wieder zu eröffnen. Der große Raum des historischen Gutshauses wurde dafür so renoviert, dass sich Alt und Neu elegant ergänzen. Besonders eindrucksvoll ist das Deckengewölbe aus originalem Ziegelstein.

Darunter steht die Eisvitrine mit den fantasievollen Eissorten wie „Terra Pea“, das man auch als „Therapie„ lesen könnte, oder „Deep Blue“ aus Heidelbeerpürree und frischen Heidelbeeren. „Ich mag es, wenn sich Doppeldeutigkeiten ergeben“, erklärt Luigi Belmonte. Deswegen heiße das Familienunternehmen auch nicht nur einfach „Bel Gelato“, sondern trägt die Zusatzbezeichnung „il gusto della dolcezza“, was gar nicht so einfach ins Deutsche zu übertragen ist, verbirgt sich doch dahinter ein ganz bestimmtes Lebensgefühl, das von der verführerischen Süße des Lebens erzählt.

Verrückt nach Eis: Ann und Wolfgang Purann sind extra aus Bestensee nach Brusendorf gekommen, um das leckere Mango- und Schokoladeneis vom "Bel Gelato" zu probieren. Quelle: Andrea Müller

Man isst eben nicht, um zu überleben, sondern lebt, um zu genießen, formulieren es die Belmontes. Das gelte natürlich insbesondere für ihr Eis.

Von Andrea Müller