Das Personalkarussell im Mittenwalder Ortsbeirat dreht sich weiter. Erneut gibt es jetzt Veränderungen in der Besetzung des Gremiums. CDU-Mann Rüdiger Strenge hat seinen Rücktritt erklärt. Jetzt fiel die Entscheidung, wer für ihn in den Ortsbeirat nachrückt. Es wird Carsten Clemen sein.

Im Mittenwalder Ortsbeirat werden die Karten neu gemischt. Künftig wird Carsten Clemen für die CDU in dem Gremium für die Stadt mitwirken. Quelle: Andrea Müller

Dreimal Wechsel des Ortsvorstehers von Mittenwalde

Seit den letzten Kommunalwahlen in Brandenburg im Jahre 2019 gab es in dem kommunalpolitischem Gremium mehrfach gravierende Veränderungen. Zunächst war bei den Wahlen René Riwoldt (Hand in Hand) als Ortsvorsteher gewählt worden. Er kam damals mit hohen Ansprüchen in dieses Amt. Kaum ein dreiviertel Jahr später im Februar 2020 kam die Abwahl auf Antrag seines damaligen Stellvertreters Roland Fiebig (Linke). Er begründete dies damit, dass Riwoldt mehr mit sich selbst beschäftigt sei als mit den Entwicklungen in Mittenwalde. Riwoldt sah das völlig anders und sprach sogar von Mobbing. Schließlich kam es gar nicht zur Abwahl, denn der Mann von Hand in Hand war dann freiwillig zurückgetreten. „Ich mache den Weg frei für einen Neuanfang im Ortsbeirat“, erklärte er damals.

Sein Nachfolger wurde Rüdiger Strenge. Der hatte die Wahl mit einer Stimme Vorsprung gewonnen. Strenge hatte sich vorgenommen, das Gremium wieder aus den Schlagzeilen zu holen. Der Ortsbeirat sollte wieder in ruhiges Fahrwasser gelangen und sich endlich auf seine Aufgaben konzentrieren. Mehrfach war es in der Vergangenheit zu tumultartigen Zuständen in den Sitzungen gekommen. Doch auch mit Strenge besserte sich die Situation kaum im Mittenwalder Ortsbeirat. Erst wurde darüber gestritten, ob Strenge überhaupt im Ortsbeirat agieren dürfe, da er in Ragow gemeldet sei. Dann geriet man sich in die Haare wegen der unterschiedlichen Meinungen zur Entwicklung des neuen Wohngebietes am Millingsweg, dessen Zukunft bis heute nicht entschieden ist.

Strenge hat wieder geheiratet und ist weg gezogen

Strenge hatte sich zunächst konsequent gegen eine Bebauung überhaupt ausgesprochen, doch hatte er später eine Kehrtwendung gemacht mit der Begründung, es gebe einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Dieser stammt aus den 90er Jahren und zeigte sich in vielen Positionen mutmaßlich altbacken. Fragen des Naturschutzes und der Überlastung der vorhandenen Infrastruktur rückten dennoch für Strenge in den Hintergrund. Das führte erneut zu Konflikten im Ortsbeirat, zu dem auch Heydi Fischer (SPD) und Andreas Lück (AfD) gehören. Ortsvorsteher Strenge wurde schließlich von Roland Fiebig abgelöst, der bis heute dem Beirat vorsteht. Nun verlässt Rüdiger Strenge die Kommunalpolitik seiner Stadt gänzlich. Der Hintergrund dafür ist so unpolitisch, wie er nur sein kann. Strenge hat wieder geheiratet und ist inzwischen aus Mittenwalde weggezogen. In der Sitzung des Ortsbeirates im Dezember hatte er das offiziell bekannt gegeben. Nun rückt also der nächste CDU-Mann nach. Das ist Carsten Clemen.

Der Mittenwalder Ortsbeirat entscheidet maßgeblich über die Geschicke der Stadt. In der Regel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung nicht über die Köpfe dieses Gremiums hinweg. Quelle: Andrea Müller

Carsten Clemen schon bekannt in der Mittenwalder Kommunalpolitik

„Ich werde diese Aufgabe übernehmen“, erklärte er am Dienstag auf MAZ-Anfrage. Zunächst war wohl unklar, ob er oder Anke Nedwed die Position übernehmen. Nun ist eine Entscheidung gefallen. Clemen ist kein Neuer in der Mittenwalder Kommunalpolitik, saß er doch schon für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung. Mit der letzten Kommunalwahl 2019 war er jedoch raus. Nun wird sich Carsten Clemen wieder einbringen in die Entwicklung der Stadt. Wie genau er das tun will, darauf hatte er jetzt noch keine Antwort. Da er bereits so viele Jahre nicht mehr dabei war, müsse er sich nun erst einmal wieder einfuchsen und sich mit den aktuellen kommunalpolitischen Themen eingehender befassen.

Entwicklung von Mittenwalde sollte im Vordergrund stehen

Bis zur ersten Sitzung des Mittenwalder Ortsbeirates hat Clemen noch ein paar Tage Zeit. Nach Auskunft des gegenwärtigen Ortsvorstehers Roland Fiebig (Linke) soll die nächste Zusammenkunft wahrscheinlich noch im Januar stattfinden. Offiziell angekündigt ist aber bisher nichts auf der Webseite der Stadt Mittenwalde. Roland Fiebig hofft, sachlich mit Carsten Clemen zusammen arbeiten zu können. „Ich finde, parteipolitisches Kalkül sollte zugunsten der positiven Entwicklung unserer Stadt in den Hintergrund treten“, sagte er.

