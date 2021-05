Gallun

Elektrowerkzeuge wurden in der Nacht zum Samstag von einem Gewerbegrundstück in der Storkower Straße im Mittenwalder Ortsteil Gallun gestohlen. Die bislang unbekannten Täter hatten an der Rückseite die Grundstücksumfriedung aufgeschnitten und brachen in einen Firmentransporter und in ein Außenlager ein. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Von MAZonline