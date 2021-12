Mittenwalde

Zwei Jugendliche betraten am Samstag um 17.30 Uhr die Tankstelle in Mittenwalde in der Berliner Chaussee und forderten von der Mitarbeiterin mit einem Messer bewaffnet Bargeld und Zigaretten. Die Polizei stellte die beiden Täter. Es handelte sich um ein 14-jährigen und einen 15-jährigen Jugendlichen. Sie wurden laut Polizeiaussagen in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.

Von MAZonline