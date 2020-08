Mittenwalde

Zwei Monate ist es jetzt her, dass im Autoservice Mittenwalde eine neue Postfiliale eröffnet wurde. Jetzt überlegt Inhaber Andreas Daun, wieder hinzuschmeißen. Als Grund dafür nennt er zum einen die Bedingungen, die die Post für seine Dienstleistung anbiete, zum anderen die Unfreundlichkeit einiger Kunden.

Die meisten Kunden sind froh, dass sie direkt in Mittenwalde Postdienstleistungen in Anspruch nehmen können. Quelle: Andrea Müller

Anzeige

Dienstleistung für die Mittenwalder

„Ich mache das vor allem für die Mittenwalder“, sagt Andreas Daun, der die Postdienstleistungen zusätzlich zu seinem eigentlichen Job in der Autowerkstatt offeriert. Er macht das gemeinsam mit einem Kollegen und dem Azubi. Monatelang hatte die Stadt keine Postfiliale, nachdem das Spielwarengeschäft aus Altersgründen dicht machte. Zwischenzeitlich gab es dann eine Notfiliale in der Kirchstraße 1, die jedoch nur drei Stunden am Tag geöffnet hatte. Zudem war es so, dass Pakete und Päckchen hier nicht abgeholt werden konnten. Wer bei der Zustellung nicht zu Hause war, bekam eine Benachrichtigung, dass die Sendung in der Post in Bestensee abzuholen ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Bürgermeisterin putzte Klinken

Das sorgte in Mittenwalde für jede Menge Unzufriedenheit. Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) hatte sich intensiv eingesetzt, eine neue Partnerfiliale für die Post in der Stadt zu finden und war sprichwörtlich Klinken putzen gegangen. Lange ohne Erfolg. Doch dann erklärte sich Andreas Daun dazu bereit, bei dem zu fragen, die Bürgermeisterin gar nicht erst auf die Idee gekommen wäre. Sie zeigte sich dann mehr als glücklich, dass es nun doch wieder eine Postfiliale in der Stadt gibt.

Diese ganzen Zertifikate hat Andreas Daun für seine Arbeit im Autoservice erhalten, um der Kundschaft ein breites Sortiment an Dienstleistungen anbieten zu können. Quelle: Andrea Müller

Bittere Enttäuschung

Das ist jetzt zwei Monate her; am 1. Juni hatte Daun seine kleine Postfiliale eröffnet, extra sogar das kleine Büro renoviert. Doch jetzt ist er bitter enttäuscht über die Post: „Es sollten 1000 Euro für mich im Monat dabei herauskommen“, sagt Daun. Dies ohne Steuern. Die Realität sehe jedoch so aus, dass die Summe auf dem Abrechnungszettel bei etwa einem Tausender liege, aber davon ja doch noch die Steuern abzuziehen seien.

Post: Vertrag, wie ihn alle Partner haben

„Wir haben als Deutsche Post mit Herrn Daun - so wie grundsätzlich mit all unseren bundesweit mehr als 13 000 Kooperationspartnern – einen Partner-Filial-Vertrag abgeschlossen, der die Details unserer Zusammenarbeit regelt und von beiden Vertragspartnern unterzeichnet wurde“, so die Sprecherin der Deutschen Post Anke Blenn dazu. Es würden alle dort getroffenen Zusagen auch zuverlässig eingehalten. Über die konkreten Vertragsinhalte sei aber zwischen den Partnern Stillschweigen vereinbart worden, deswegen würden die Bemerkungen von Andreas Daun nicht öffentlich kommentiert. „Sollte sich Herr Daun entscheiden, die Zusammenarbeit zu beenden, bedauern wir dies außerordentlich“, so Blenn. Natürlich stünde es beiden Seiten vertraglich frei, die Zusammenarbeit aufzukündigen – jeweils unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfristen.

Die Abrechnung von der Deutschen Post für einen Monat Arbeit hat Andreas Daun auf dem Tresen liegen, damit die Leute sehen können, dass er sich zwar viel Arbeit damit aufgehalst hat, aber keine goldene Nase verdient. Quelle: Andrea Müller

Entscheidung noch nicht gefallen

Noch ist sich Andreas Daun unschlüssig, wie er weiter vorgehen wird. „Ich mache das doch hier für die Mittenwalder“, unterstreicht er, was er auch schon vor zwei Monaten gesagt hat. Wie sehr eine Post in der Stadt gefehlt habe, das sei so manchem noch schmerzhaft in Erinnerung. Vor diesem Hintergrund sei es aber auch völlig unverständlich, wie unfreundlich mancher Kunde ihm gegenüber auftrete. Manche sagten bei Betreten der kleinen Filiale nicht einmal guten Tag. Andere meinten, mit dem eigenen Auto fast bis in der Werkstatt hinein fahren zu müssen, wo der Platz aber für die Arbeit gebraucht werde. Auf freundliche Hinweise werde aggressiv und grantig reagiert. Einige würden sogar im Internet die Autowerkstatt schlecht bewerten, obwohl sie gar nicht deren Kunde waren. „Das muss ich mir wirklich nicht antun“, so Daun. Allerdings räumt er auch ein, dass vor allem die älteren Mittenwalder immer wieder unterstrichen, wie froh sie sind, ihre Postdienstleistungen wieder direkt vor Ort zu haben.

Von Andrea Müller