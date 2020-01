Illegaler Müll: Der Berg wächst von Tag zu Tag

Ragow

Alte Holzfenster, Bretter, unzählige Müllsäcke vollgestopft mit verschlissener Dachpappe, Kabel in verschiedenen Farben und Längen – all das findet sich in dem kleinen Wäldchen zwischen Ragow und Brusendorf entlang der L 40.

Stadt nicht zuständig

„Leider kommt das immer wieder vor“, sagt Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU). Sie fügt hinzu: „Zuständig für die Entsorgung sind wir nicht, wir haben es dem Landkreis Dahme-Spreewald weiter gemeldet.“ Es handele sich um einen klassischen Außenbereich; aber nur bei kleinen Mengen würden die Stadtarbeiter beauftragt, den Müll mit einzusammeln.

An der Landesstraße L 40 zwischen Ragow und Brusendorf liegt das Wäldchen, in dem immer wieder Müll abgelagert wird. Quelle: Andrea Müller

Kein Einzelfall

Die Meldung aus Mittenwalde wird im Landkreis bestätigt. Sie sei am 28. November eingegangen. „Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage wurde der Vorgang am 29. November an die zuständige Oberförsterei Königs Wusterhausen abgegeben.“

Martin Möpert, Leiter der Oberförsterei, kennt den Fall aus Mittenwalde. „Einer von vielen“, sagt er. „Wir sind nicht die Verursacher, aber müssen den illegalen Müll im Wald entsorgen lassen“, so Möpert. Das mache die Oberförsterei in Kooperation mit dem Brandenburgischen Abfallzweckverband (SBAZV). Das Problem: Bevor überhaupt entsorgt werden könne, müsse der Müll beprobt werden. Es könnten von ihm Gefahren ausgehen, wenn es sich um Sondermüll handelt. Sobald zum Beispiel Dachpappe dabei ist, wäre das der Fall.

Die meisten der Müllsäcke sind mit Dachpappe gefüllt, die in der Regel asbesthaltig ist und als Sondermüll behandelt werden muss. Quelle: Andrea Müller

Abfallzweckverband wartet auf Auftrag

Holger Riesner, Verbandsvorsteher des SBAZV, hat sich den Vorgang genau angesehen. „Der Müll liegt mitten im Wald und kann nicht direkt mit einem Containerfahrzeug eingeladen werden“, berichtet er. Der Müll müsse von Hand eingesammelt und sortiert werden. „Das haben wir der Oberförsterei mitgeteilt, denn dafür brauchen wir einen gesonderten Auftrag und der steht bis jetzt aus“, so Riesner. Deswegen sei der Müll bis heute noch nicht entsorgt worden. Möpert von der Oberförsterei ist das vollkommen neu. „Ich werde das prüfen“, sagt er auf erneute Anfrage.

Kabel verschiedenster Art liegen ebenfalls in dem Müllberg, der stetig wächst. Quelle: Andrea Müller

2019 mehr Müll als 2018 illegal entsorgt

Im vergangenen Jahr gingen beim Landkreis Dahme-Spreewald insgesamt 116 Meldungen über illegale Müllablagerungen ein. 25 davon entfielen auf die Stadt Mittenwalde. Wie viel Geld für dessen Entsorgung aufgewendet werden musste in 2019 könne der Landkreis noch nicht abschließend sagen. „Zweifelsfrei kann aber gesagt werden, dass die Kosten im Vergleich zu 2018 gestiegen sind“, so Kreis-Sprecherin Janet Grund. Dies sei in erster Linie auf die Entsorgung von größeren Mengen Teerpappe zurück zu führen, da diese asbesthaltig ist.

Weiterer Fall hielt die Ragower in Atem

Schon zum Jahreswechsel hatten illegal abgelegte Fässer mit Flüssigkeiten ganz in der Nähe des jetzigen Müllablagerungsplatzes die Leute von Ragow in Atem gehalten. Sie lagen an der Betonstraße, die zum Modellflughafen führt. Mittenwaldes Bürgermeisterin hatte Heiligabend selbst Notdienst, schaute sich die Fässer an und habe den Landkreis zur Gefahrenabwehr alarmiert. „Die haben ebenfalls einen Notdienst“, so Buße.

Der Anblick ist nicht schön – und der Müllberg wächst stetig. Dabei drohen Bußgelder bis zu 100 000 Euro. Quelle: Andrea Müller

Notdienst benachrichtigt

Die Kreis-Sprecherin hingegen bestätigt die Meldung erst für den 27. Dezember. „Der Auftrag zur Gefahrenabwehr wurde durch das Umweltamt am 2. Januar ausgelöst“, so Grund. Die Beräumung sei am gleichen Tag erfolgt. Um welche Flüssigkeiten es sich letztlich gehandelt habe, sei bisher nicht bekannt. Zehn Tage lagen die Fässer bei Ragow. „Das hat die Leute sehr beschäftigt“, weiß die Bürgermeisterin.

Vom Wäldchen und der L 40 aus kann man bis hinüber nach Ragow und weiter schauen. Quelle: Andrea Müller

Unwissen schützt vor Schaden nicht

Der Landkreis macht in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass für die Entsorgung der Abfälle der Erzeuger verantwortlich ist. „Ist eine eigene Entsorgung nicht möglich, so sollte man sich auf jeden Fall einen geeigneten Entsorger suchen“, so die Kreis-Sprecherin. Sie warnte davor, Privatpersonen oder Kleinst-Firmen über ein bekanntes Aktions-Internetportal damit zu beauftragen. „Der günstige Preis lockt, aber auf die Zuverlässigkeit solcher Angebote wird nicht geachtet“, erklärt Janet Grund. Aber: Der Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer bleibe bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle verantwortlich. Das hieße, auf ihn könnten bei illegaler Entsorgung sogar doppelte Entsorgungskosten zukommen. Darüber hinaus können solche Delikte mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

Von Andrea Müller