Ein Eldorado für Treckerfans

Ragow

Es hat sich herumgesprochen unter den Treckerfans und jenen die gerne einmal sehen möchten, wie man früher Landwirtschaft betrieben hat, dass sich eine Besuch des Dorf- und Treckerfestes in Ragow lohnt. Die Dorfgemeinschaft hatte sich ins Zeug gelegt und ein Fest organisiert, das sich sehen lassen konnte. Belohnt für ihre Mühen wurde sie am Samstag durch die zahlreichen Besucher.

Treckerrundfahrt durch den Ort

Ein Highlight war die Rundfahrt der Trecker und Oldtimer durch den Ort. Über hundert Fahrzeuge tuckerten an den Zuschauern am Straßenrand vorbei. Angeführt wurde der Zug von einem Doppelstockbus der Firma Tassima, die sich vor kurzem in Ragow angesiedelt hat und Dieselbusse in Elektrobusse umbauen will.

Jürgen Radeck aus Kallinchen war mit seinen Söhnen Lasse und Louis nicht das erste Mal beim Dorffest in Ragow. „Die ganzen Traktoren anzugucken, ist schon interessant aber jetzt machen wir erst einmal eine Kremserfahrt“, sagte er und die drei stiegen auf den Kremser von Maik Kersten. Vorbei ging es an abgeernteten Getreidefeldern, an Kartoffelfeldern, die demnächst gerodet werden – und zur Freude von Lasse gab es auch Pferde auf der Koppel. „Bei der 20-minütigen Rundfahrt können die Fahrgäste die grüne Lunge von Ragow kennen lernen“, sagt Maik Kersten.

Aaron (5) versuchte sich beim Butterstampfen am Stand des Heimatvereines und merkte, dass es gar nicht so einfach ist, bis sie endlich fest wird. Als es dann ans Verkosten ging, war das Urteil des Fünfjährigen eindeutig: „Die schmeckt besser als die andere!“, wobei er mit der anderen die aus dem Supermarkt meinte.

Kaltblüter ziehen Besucher an

Viele Zuschauer hatte Douke Eeckmann. Mit seinen Kaltblütern Lilly und Maegriet demonstrierte er das Holzrücken, Pflügen mit Pferden aber auch den Göpelantrieb für die Schrotmaschine. Die Ragower Dreschflegelgruppe zeigte, wie früher Getreide per Hand getroschen wurde. Gleich nebenan stand ein Dreschkasten aus dem Jahr 1925, in dem Roggen gedroschen wurde. „Kaum jemand kann mir eine Antwort geben, wenn ich nach der Getreideart frage“, bedauerte Maschinist Karsten Kiekebusch.

Birgit Paborn aus Zeuthen lässt sich das Dorf- und Treckerfest schon seit Jahren nicht entgehen. „Es ist immer wieder interessant die alte Technik zu sehen und da werden dann auch Kindheitserinnerungen wach“, sagte sie. Auch für Joachim Bätcher aus Neue Mühle ist es immer wieder ein Erlebnis und war ganz beeindruckt von der Treckerparade. „Die alte Technik erinnert an unsere Jugend“, erklärte er. „Das ist mal was anderes, wenn man die Kartoffeln selbst aus der Erde buddelt, anstatt im Laden zu kaufen“, freute sich Monique Rauhut aus Malow. Sie war das erste Mal auf dem Fest und positiv überrascht.

Einen kleinen Wehmutstropfen gab es auch: Rosemarie Seebold, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, seit vielen Jahren eine der Organisatorinnen, zieht sich aus privaten Gründen zurück. „Ich wünsche uns, dass sich jemand findet, der meine Arbeit weiterführt“, so Seebold

Von Gerlinde Irmscher