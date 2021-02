Ragow

Die Sanierung der Paul Gerhardt Kirche in Ragow läuft auf Hochtouren. Die Arbeiten an der Außenhaut des Turms sind bereits fast beendet. In der Winterkirche und in der Sakristei allerdings ist noch recht viel zu tun. Im Kirchenschiff selbst wird neuer Fußboden gelegt; auch die Kirchenbänke sollen überarbeitet werden.

Pfarrer Christoph Kurz begleitet Sanierungsarbeiten

Der Mittenwalder Pfarrer Christoph Kurz ist in der Regel dreimal pro Woche vor Ort, um die Fortschritte auf der Baustelle zu verfolgen. Er ist bei den Bauberatungen dabei, guckt aber gern auch zusätzlich mal mit vorbei. „Manchmal habe ich so Gedanken, wie man was machen kann“, sagt Kurz. Er sei natürlich keiner vom Fach, aber die vom Fach könnten ja helfen, seine Gedanken umzusetzen.

Pfarrer Christoph Kurz begleitet die Sanierung der Paul Gerhardt Kirche in Ragow. Etwa dreimal pro Woche ist er vor Ort bei den Bauleuten. Quelle: Andrea Müller

Inzwischen strahlt der Turm bereits im neuen Glanz. Nur noch zu seinen Füßen steht ein Gerüst. Er wurde von oben bis unten einer Kur unterzogen. Die Sanierung der Schall-Luken sei dabei besonders schwer gewesen, berichtet Axel Geselle von der Tischlerei Behrendt aus Niederlehme. Die Schall-Luken, das sind die langen Elemente über der Kirchturmuhr, die weithin zu sehen sind. Besonders schwer sei die Demontage gewesen, weil sie sich in luftiger Höhe am Glockengestühl befinden. „Die Elemente sind sehr groß und schwer, trotzdem mussten wir sie den Turm herunterschaffen“, so Geselle. In der Werkstatt seien sie dann repariert worden; auch neue Lamellen seien eingezogen worden. „Und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freut sich der Fachmann aus Niederlehme.

Der Schriftzug am Eingangsportal kehrte zurück

Für Kurz sei es besonders beeindruckend gewesen, wie der Schriftzug „Gehet ein zu seinen Toren mit Danken“ über dem Eingangsportal des Gotteshauses zurückkam. „Es waren nur noch zehn bis 15 Prozent der Schrift zu sehen“, erklärt der Pfarrer, der sowohl für die Mittenwalder als auch Ragower Gläubigen zuständig ist. Zusammen bilden sie die Paul-Gerhardt-Gemeinde. Dank der akribischen Arbeit der Restauratoren werde er nun bald wieder weithin zu sehen sein. Noch steht aber das Gerüst davor.

Der Schriftzug über dem Eingangsportal kehrte mit der Sanierung der Paul Gerhardt Kirche in Ragow zurück. Quelle: Andrea Müller

Auch im Kirchenschiff ist noch vieles zu tun. Es kommt nicht nur ein neuer Fußboden hinein. Der Boden wurde auch um 17 Zentimeter angehoben. Das Fundament des Gotteshauses wurde abgedichtet, damit das Oberflächenwasser nicht mehr eindringen kann. In der Winterkirche unter der Empore entsteht gerade ein Gemeindezentrum mit kleiner Teeküche. Auch die Sakristei wird vollkommen umgebaut. „Hier kommt eine WC-Einheit hinein“, erläutert Christoph Kurz. Beim Abschleifen der alten Fliesen, aber auch bei den verschiedensten Arbeiten im Kirchenschiff und der Winterkirche entsteht jede Menge Staub und Dreck. „Deswegen wurde der Altar sorgfältig in Plastikfolien eingehüllt“, erklärt er.

Der Altar der Paul-Gerhardt-Kirche in Ragow wurde für die Zeit der Bauarbeiten sorgfältig in Plastikfolie gehüllt, damit er keinen Schaden nimmt. Quelle: Andrea Müller

Ein Nistkasten für die Turmfalken der Paul Gerhardt Kirche

Bisher ist der Pfarrer mit den Bauleuten sehr zufrieden. Das gelte für die Baufirma Schönebeck und Sohn, aber auch für all die anderen Gewerke, die einzeln ausgeschrieben worden seien. Mit allen sei er fortlaufend im Gespräch, denn die Paul-Gerhardt-Kirche, die ein Einzeldenkmal sei, soll am Ende wieder schmuck sein.

Blick von innen hinauf in den Kirchturm der Paul Gerhardt Kirche in Ragow. Für die Sanierung der Schall-Luken mussten hier sehr große Teile hinunter und wieder hinauf. Quelle: Andrea Müller

Und auch an die Turmfalken wurde gedacht, um die sich viele Ragower wegen der Sanierung große Sorgen machten, glaubten sie doch, die Arbeiten würden sie für immer vertreiben. „Sie dürfen hier wieder ungestört wohnen“, so der Mittenwalder Pfarrer. Ein entsprechender Nistkasten wurde für sie bereits am sanierten Kirchturm angebracht.

Von Andrea Müller