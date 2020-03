Abwahlantrag: Ragows Ortsvorsteherin soll gehen

Ragow

Die Abwahl von Ragows Ortsvorsteherin Christiane Dürkop (Pro Bürger) steht für den 11. März um 19 Uhr auf der Tagesordnung des Ortsbeirates in Ragow. Die Sitzung findet im Jugendclub in der Küstergasse 3 statt.

Ragows Ortsvorsteherin Christiane Dürkop (Pro Bürger) soll am 11. März abgewählt werden. So steht es auf der Tagesordnung der Sitzung. Quelle: Andrea Müller

Streit um Baupläne

Hintergrund ist die „Ghetto-Debatte“. Dürkop hatte im Wirtschaftsausschuss abfällig über Mitglieder des Ortsbeirates im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben an der Gartenstraße gesprochen. Sie soll gesagt haben, dass „die aus dem Ghetto“ den Plänen zugestimmt haben. Damit löste sie im Ort eine Diskussion aus, ob sie als Ortsvorsteherin noch tragbar ist.

Suche nach Erklärungen

Dürkop hatte später versucht, ihre Äußerung zu relativieren. Sie habe nur versucht zu erklären, dass Ragow keine weitere Verdichtung durch Wohnungsbau brauche. Vielmehr solle das Grundstück für soziale Kontakte der Einwohner weiter zur Verfügung stehen. Auch im Amtsblatt der Stadt Mittenwalde hatte sie einen langen Entschuldigungs-Text veröffentlichen lassen.

Keine Einsicht

„An dem Text sieht man, dass Frau Dürkop keine Einsicht zeigt“, so Michael Schiballa ( CDU). Sie habe vielmehr an ihrer Meinung festgehalten, dass man eine deutliche Trennung von alten und neuen Strukturen erkennen kann. „Jemand, der so denkt, kann kein Ortsvorsteher sein“, meint der CDU-Mann, der selbst im neuen Wohngebiet von Ragow zu Hause ist.

Auf den Schlips getreten

Auch Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) hatte sich auf den Schlips getreten gefühlt. Sie wohnt ebenfalls im neuen Teil des Mittenwalder Ortsteiles. „Wir versuchen, dass Mittenwalde und seine Ortsteile zusammen wachsen. Mit einer solchen Bemerkung treibt Frau Dürkop einen Keil zwischen die Bewohner des Altdorfes Ragow und den neu Hinzugezogenen“, sagt sie.

Die Gartenstraße von Ragow: Sie gilt als „Grenze“ zwischen Altdorf und Neubaugebiet. Quelle: Andrea Müller

Entscheidung gemeinsam getroffen

Der Ortsbeirat habe sich darüber verständigt, dass Dürkop nicht weiterhin als Ortsvorsteherin tätig sein soll. „Das ist eine Entscheidung, die wir zusammen gefällt haben“, erklärte Schiballa. Deswegen stehe ihre Abwahl nun am 11. März auf der Tagesordnung. Wer neuer Ortsvorsteher werden soll, darüber gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine offiziellen Informationen.

Bereits die zweite Abwahl

Sollte Christiane Dürkop nächste Woche abgewählt werden, so wäre das schon die zweite Abwahl innerhalb weniger Tage in Mittenwalde. Am 18. Februar war René Riwoldt (Hand in Hand) im Mittenwalder Ortsbeirat als Ortsvorsteher zurück getreten, nachdem seine Abwahl ebenfalls für den Abend vorgesehen war. Dem hatte er mit einer Erklärung zum Rücktritt vorgegriffen. Neuer Ortsvorsteher wurde Rüdiger Strenge ( CDU). Allerdings ist fraglich, ob er das bleiben wird. Darüber soll an diesem Donnerstag um 15 Uhr im Konferenzraum des Rathauses entschieden werden. Es geht um die Frage, ob der derzeit in Ragow wohnende Lokalpolitiker seinen Lebensmittelpunkt in Mittenwalde hat. Die Sitzung ist öffentlich.

Schiballa wieder im Gespräch

Hinter vorgehaltener Hand wird in Ragow Michael Schiballa als neuer Ortsvorsteher gehandelt. Er hatte diese Funktion schon inne, bevor der Neuling Dürkop nach den Kommunalwahlen im letzten Jahr überraschend Ortsvorsteherin wurde.

Sich selbst ein Bild machen

Christiane Dürkop wollte sich auf Anfrage der MAZ jetzt nicht noch einmal öffentlich zu dem Vorwurf und zur beabsichtigten Abwahl äußern. Wer sich selbst ein Bild machen will, soll zur Sitzung in der nächsten Woche kommen, meinte sie.

Von Andrea Müller