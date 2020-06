Ragow

Die Ragower Paul-Gerhardt-Kirche wird umfangreich saniert und teilweise umgebaut, so dass sie anschließend auch als Gemeindezentrum genutzt werden kann. Zudem muss der Turm einer Kur unterzogen werden. Seine blau umrahmte Rüstung ist weithin sichtbar.

Zur Galerie Die Paul-Gerhardt-Kirche in Ragow wird samt Turm einer umfangreichen Kur unterzogen. Feuchtigkeit, Risse und Gifte eines Holzschutzmittels müssen weg. Da ist reichlich zu tun.

Arbeiten kosten fast eine Million Euro

„780 000 Euro wurden für die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen eingeplant“, so der Mittenwalder Pfarrer Christoph Kurz. Die Summe teilen sich das Brandenburger Landesamt für ländliche Entwicklung und Flurneuordnung, die Landeskirche, der Kirchenkreis sowie die Paul-Gerhart-Kirchgemeinde Mittenwalde-Ragow. „Es wurde extra Geld dafür angespart“, so Kurz.

Blick in die sanierungsbedürftige Kirche in Ragow. Wegen der Bauarbeiten ist sie bis mindestens Ende des Jahres geschlossen. Quelle: Andrea Müller

Risse in der Decke

Dass jetzt schon wieder so umfangreiche Arbeiten notwendig sind, sei etwas unerfreulich, weil die letzte Sanierung gar nicht so lange zurück liegt. Die ging bis 2006. Doch in der Decke des Kirchenschiffs hätten sich bereits wieder Risse gezeigt, die ständig breiter und länger werden. Ursache seien wohl die im Dachgebälk verwendeten Balken aus Holz, die einerseits ständig arbeiteten, andererseits wohl damals nicht ganz fachgerecht eingebaut worden sein sollen.

Problematische Hinterlassenschaften der Vögel

Ein weiteres Problem seien die Fugen zwischen den Feldsteinen. Die Hinterlassenschaften der Vögel führten dazu, dass unter anderem Baumsamen im Gefüge landen, keimen und irgendwann Bäume aus dem Dach wachsen. Gegenwärtig kann man das gut sehen, denn eine Birke ist hier schon einen guten Meter hoch gewachsen.

Hinterlassenschaften von Vögeln bringen Bäume auf dem Kirchendach zum Wachsen. Quelle: Andrea Müller

Kirchenbänke mit Hylotox belastet

Auch die DDR habe ihre Spuren in dem Ragower Gotteshaus hinterlassen. Es geht dabei um Insektizide gegen den Holzwurm. „Obwohl schon einmal Maßnahmen gegen das giftige Holzschutzmittel unternommen worden waren, haben Fachleute jetzt erneut in einem Gutachten die Belastung festgestellt“, konstatiert Kurz. Sogar unter den hölzernen Kirchenbänken seien noch Spuren nachgewiesen worden. Eine Hylotox-Belastung könne krebserregend für den Menschen sein. Deswegen soll um Zuge der Baumaßnahmen jetzt eine weitere Entsorgung des Giftes vorgenommen werden.

Unter den Kirchenbänken wurden noch Spuren vom Holzschutzmittel Hylotox gefunden. Quelle: Andrea Müller

Konzept für Sanierung und Umbau

„Wir haben deshalb ein Konzept zur Sanierung der Kirche und des Turmes erarbeitet“, berichtet der Mittenwalder Pfarrer. Grundgedanke sei dabei gewesen, aus der Kirche auch ein Gemeindezentrum zu machen. Das soll vor allem in der alten Winterkirche gleich am Eingang entstehen. Vorgesehen sei hier auch der Einbau einer Teeküche. Der gesamte Kirchenbereich soll künftig barrierefrei sein. „Wir wollen eine behindertenfreundliche Kirche“, meint Kurz. In der ehemaligen Sakristei ist geplant, einen Sanitärtrakt einzubauen. Der Kirchenraum selbst soll weiter Kirche bleiben; hier werden auch weiterhin Gottesdienste stattfinden.

Die alte Sakristei: Hier soll ein WC eingebaut werden. Quelle: Andrea Müller

Derzeit Gottesdienste in Mittenwalde

Wegen der Bauarbeiten ist die Kirche aber derzeit geschlossen; es finden momentan hier keine Gottesdienste statt. Die Ragower Christen seien deswegen in die St. Moritz Kirche in Mittenwalde eingeladen. „Einmal im Monat bieten wir für sie einen Abhol- und Bringedienst an“, erklärt der Mittenwalder Pfarrer. Bis Ende des Jahres soll das voraussichtlich so bleiben. Dann werden sich die Arbeiten aber so langsam ihrem Ende neigen. Allerdings sei wegen Corona schon jetzt abzusehen, dass sich die Fertigstellung etwas verzögern wird, da während des Lockdowns nicht so gearbeitet werden konnte, wie es vorgesehen war.

Kasten für die Turmfalken eingeplant

In Vorbereitung der Arbeiten am Kirchenbau gab es Aufregung, weil Turmfalken gesichtet worden sein sollen. „Es ist untersucht worden und es wurde uns versichert, dass es keine Nester und keine Turmfalken gibt“, unterstreicht Kurz. Im Zuge der Maßnahmen jetzt wolle man dann aber am Turm einen Nistkasten für Turmfalken anbringen. Untersucht worden sei das Gotteshaus auch auf Fledermäuse, die unter Schutz stehen. Es seien keine festgestellt worden.

Zur Geschichte des Gotteshauses

Die Ragower Kirche ist um 1300 geweiht worden. Das leite man aus den Weih-Kreuzen ab, die bei der Sanierung vor fünfzehn Jahren freigelegt worden sind. Diese gingen auf Templer-Kreuze zurück; die Templer seien 1307 aber verboten worden. „Deswegen gehen wir davon aus, dass die Kirche in dieser Zeit gebaut worden sein muss“, erläutert Christoph Kurz. Um 1700 sei die Kirche verändert worden. Sie erhielt einen Kanzelaltar, was typisch sei für evangelische Kirchen. Um 1900 wurde an der Westseite dann ein neuer Turm angebaut, nachdem die alte barocke Turmhaube 1897 abgerissen worden war.

Originale Orgelpfeifen der Sauer-Orgel in der Paul-Gerhardt-Kirche in Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

Die Sauer-Orgel

Die Kirche besitzt eine Sauer-Orgel, die aus Anlass ihres 100. Geburtstages umfangreich saniert worden war. Anders als in vielen anderen Kirchen waren hier im Zweiten Weltkrieg nicht die großen Orgelpfeifen ausgebaut und eingeschmolzen worden.

Von Andrea Müller