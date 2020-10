Ragow

In Ragow erregen unangenehme Gerüche die Gemüter. „Es stinkt nach Fäkalien“, so Heydi Fischer ( SPD). Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) meint: „Das ist normale Landluft.“ Sie wohnt selbst seit vielen Jahren in Ragow.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Sitzungen der politischen Gremien der Stadt Mittenwalde nicht mehr in der Schulmensa der Grundschule Mittenwalde statt, sondern im Sporthaus von Admira in Ragow. Beim letzten Umweltausschuss diese Woche hielt es Fischer hier nicht mehr aus. „Das ist keine normale Landluft mehr, das ist Ammoniak“, meinte Fischer. Auf Dauer könnte das die Gesundheit der Anwohner gefährden; Bronchien und Lunge litten. „Hier kann man ja nicht mehr ohne Atemschutzmaske laufen“, erklärte sie. Sie bestand deshalb darauf, dass sich die Stadt um dieses Problem kümmert.

Vorne Pilze, dahinter Weide mit Kühen – so sieht das Landleben in Ragow aus. Quelle: Andrea Müller

In Ragow wird Fleisch produziert

Das hält Christiane Dürkop (Pro Bürger) gänzlich für überflüssig. Sie wohnt selbst im Altdorf von Ragow. „Das ist der Duft einer konventionellen Schweinemastanlage“, sagte sie. In Ragow werde Fleisch produziert, „das wir alle kaufen“. Auch Uwe Fattmann (Grüne) wohnt in Ragow. Er empfinde den Geruch nicht als störend. „Viele ziehen raus aus der Stadt aufs Land, aber wenn es auf dem Land dann nach Land riecht, dann passt es ihnen nicht“, fasste er auf MAZ-Anfrage zusammen. Neben der Schweinemastanlage am Dorfrand in Richtung Autobahn / Königs Wusterhausen gibt es in Ragow mehrere Höfe mit Tierhaltung. Wer auf dem Landwirtschaftsweg zwischen Ragow und Mittenwalde fährt, kann sich selbst ein Bild davon machen: Hier sind Kühe, Pferde, Schafe anzufinden, die den ganzen Tag auf den Weiden verbringen. Gehalten werden auch Hühner, Gänse... und Schweine.

Auch Rinder gehören zum Ragower Dorfbild. Die Weiden befinden sich entlang des Landwirtschaftsweges zwischen Ragow und Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

Problem tauchte schon einmal woanders auf

„Trotzdem ist das kein normaler Landwirtschaftsgeruch“, ist Michael Hübner überzeugt. Er wohnt im benachbarten Boddinsfelde und weiß, wie Tierhaltung riecht. Tatsächlich wird mehrmals im Jahr Gülle aus Sickergruben auf den Feldern rings um die Ortsteile von Mittenwalde gebracht. Dann stinkt es ein paar Tage, danach ist die Luft aber wieder klar.

Dirk Knuth (beide CDU) erinnert an ein ähnliches Problem, das es vor einiger Zeit mit der Schweinemastanlage zwischen Großmachnow und Mittenwalde gegeben habe. „Damals war auch das Landesumweltamt eingeschaltet worden“, betonte er. Es habe da wohl ein Problem mit den Filteranlagen gegeben. Nachdem dieses behoben worden war, sei es besser geworden.

Engmaschige Kontrollen

Mittenwaldes Bürgermeisterin nimmt die Schweinemastanlage in Ragow in Schutz: „Wegen der Afrikanischen Schweinepest werden die Betriebe in der Region jetzt engmaschig überwacht und kontrolliert“, sagte sie. Sie gehe deswegen davon aus, dass alles in Ordnung ist. Man wohne nun einmal auf dem Lande, da rieche es eben ab und zu so.

Das Altdorf in Ragow sieht im Herbst besonders hübsch aus. Manche stören sich an der frischen Landluft, anderen gefällt das. Quelle: Andrea Müller

Gerüche hängen mit der Wetterlage zusammen

Der Schweinemastbetrieb Volker Krüger in Ragow gehört zur Erzeugergemeinschaft EZG Fläming-Fleisch. Mastläufer bzw.Ferkel mit einem Gewicht von anfänglich 25 Kilo werden hier innerhalb von 80 bis 100 Tagen zu Schweinen mit einem Gewicht von 120 Kilo gemästet. Das Unternehmen liefert unter anderem nach Niederlehme. In Ragow stehen laut Krüger derzeit 1500 Tiere.

„Jetzt in der kühleren Jahreszeit wird versucht, mehr Wärme in den Ställen zu halten“, erläuterte Krüger. Die Ventilatoren arbeiteten darum anders als im Sommer, die Luft sei sozusagen etwas „dicker“. Sie werde aber nach oben aus dem Stall raus abgeleitet. Wenn es ab und zu etwas nach Schweinen rieche, dann hänge das mit der Wetterlage zusammen. In dem Fall würden die Ablüfte aus den Ställen manchmal wieder nach unten gedrückt – dann merke man das eben auch im Ort. Es handele sich hier aber um wenige Tage im Jahr.

Dennoch bekamen Umweltausschuss und Stadtverwaltung diese Woche den Auftrag, sich um das Problem zu kümmern.

Von Andrea Müller