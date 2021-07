Selchow/Ragow

Hofladen ist längst nicht gleich Hofladen. Davon können sich derzeitig in der Region Einwohner und Touristen gleichermaßen überzeugen. MAZ stellt einige von ihnen vor und schaut sich aktuell in Selchow und Ragow um.

„Einen Hofladen hätte ich mir anders vorgestellt“, sagt Besucherin Marlis Norden, während sie es sich im Liegestuhl des Cafe und Hofladen von Kai Sauerwald in Selchow mit einem herrlichen Stück Käsekuchen gutgehen lässt. „Eigentlich ist das für mich ein kleines Geschäft, in dem der Eigentümer frische Eier, Kräuter oder Gemüse verkauft. Das dieses Cafe auch ein Hofladen ist, darüber habe ich nie nachgedacht“, sagt die Mahlowerin. „Aber warum eigentlich nicht? Schließlich haben kleine Manufakturen hier die Chance, ihre Produkte von Marmelade bis Joghurt an den Mann zu bringen“, ergänzt ihr Partner Marco Seibnitz. Ähnlich beurteilen es Julia und Constantin Müggemeier, die hier schon seit Jahren Stammgäste sind und dabei gern auch frische Eier oder ein paar Haferkekse mitnehmen.

Der Begriff Hofladen ist nicht geschützt

Der Begriff Hofladen ist nicht geschützt, sodass hier die unterschiedlichsten Konzepte vom begrenzten Warenangebot mit einem direkten Bezug zur Landwirtschaft bis zum Vertrieb von sehr vielfältiger Zukaufware möglich sind.

Inhaber Kai Sauerwald freut sich, dass er nach dermonatelangen Zwangspause endlich wieder viele Gäste begrüßen darf. Quelle: Franziska Mohr

Bei Kai Sauerwald, einem gebürtigen Selchower, ist der Bezug zur Landwirtschaft in der Familientradition begründet. Seine Eltern betrieben im Ort einen Bauernhof, in dem sie Obst und Gemüse von diversen Kohlsorten über Spargel bis zu Äpfel anbauten. „Als die großen Supermärkte die Preise immer mehr drückten, begann ich hier 2008 mit einem provisorischen Container ein kleines Cafe mit Hofladen aufzubauen“, erinnert sich Kai Sauerwald. Anfangs buk er noch jeden der Kuchen wie aus Omas Zeiten selbst. Inzwischen schafft er die an guten Tagen von seinen Besuchern verputzten 30 bis 40 Kuchen längst nicht mehr allein, sondern hat einen Konditor eingestellt.

Im Cafe und Hofladen direkt neben dem Flughafen lassen essich die Gäste gut gehen. Quelle: Franziska Mohr

Neben dem großen Außenbereich kamen 55 Innenplätze und ein großer Wintergarten hinzu. Die Hofladen-Produkte unter anderem von der Landmolkerei Lorenz aus Lebusa oder der Oberkelterei Fläminggarten sind inzwischen zu einer interessanten Nische geworden, die sich mit dem Cafe gut ergänzt. Das findet auch die Mahlowerin Kerstin Jahnke, die vor dem Marmeladen-Regal mit seinen fast 40 Sorten die Wahl der Qual hat.

Die Öffnungszeiten Hofladen Ragow Öffnungszeiten: Mo bis Fr. von 7 Uhr bis 18 Uhr sowie Sa. von 7 bis 12 Uhr. Kontakt: Tel. (033764) 244202 oder www.magmittenwalde.de Hofladen Selchow Öffnungszeiten: Mo bis Fr. von 12 Uhr bis 20 Uhr sowie Sa und So von 11 Uhr bis 20 Uhr. (Bei schlechtem Wetter Änderungen möglich) Kontakt: Tel. 0176-83220496 oder www.hofladen-sauerwald.de

Marmeladen von der Manufaktur Pausenplätzchen in Rangsdorf

Hier werden unter anderem von der Rangsdorferin Elise Kölling diverse, in liebevoller Handarbeit kreierte Marmeladen vom Pinacolada-Fruchtaufstrich über Hauspflaume mit Walnuss-Rum bis zu Rote Johannesbeere mit Campari angeboten. Die 23-Jährige hat sich im letzten Sommer mit ihrer Manufaktur PausenPlätzchen einen Traum erfüllt und freut sich natürlich über diesen Vertriebsweg. Angeboten werden auch Produkte aus der Klosterfelder Senfmühle, sodass selbst Karamel- sowie Tomaten-Bruschetta-Senf erhältlich sind. Auch Öle aus Schulzendorf fehlen nicht.

Die Mahlowerin Kerstin Jahnke hat bei fast 40 verschiedenenMarmeladen im Hofladen die Qual der Wahl. Quelle: Franziska Mohr

„Mir gefällt hier die Atmosphäre. Alles ist locker und angenehm. Wer Kuchen will, kriegt Kuchen, aber wer lieber ein Steak mag, geht eben auch nicht leer aus. Super“, sagt der Neuköllner Holger Arendt, während gerade wieder ein Flugzeug knapp 40 Meter über seinen Tisch jagt. Flugzeug-Gucken gibt es in diesem Hofladen eben gratis dazu.

Hofladen der Märkische Agrargenossenschaft in Ragow hat 400 Quadratmeter

Klein und bescheiden waren auch die Anfänge der Märkischen Agargenossenschaft Mittenwalde in ihrem Hofladen in Ragow. „Kurz nach der Wende, als unsere Vertriebswege plötzlich fast alle abgeschnitten waren, fingen wir hier auf nur 120 Quadratmetern an, unsere Kartoffeln, ein paar Konserven aus dem Spreewald sowie ein bisschen Hundefutter zu verkaufen“, erinnert sich Marktleiterin Vera Schmidt.

Inzwischen ist aus dem Geschäft, das zwar noch den großen Namen Hofladen trägt, mit einer Größe von 400 Quadratmetern fast ein Vollsortimenter geworden. „Das war ursprünglich nicht so gewollt, hat sich aufgrund des rasanten Einwohnerzuwachses in Ragow aber plötzlich so ergeben“, sagt die MAG-Mitarbeiterin. Dabei sei hier weniger Bio als vielmehr Regionalität gefragt. Die Mittenwalder Kunden bevorzugen Produkte von Firmen, die sie kennen. „Wir sind froh, dass es den Laden im Ort gibt“, sagt die Ragowerin Stefanie Gerecke, die mit ihrer vierjährigen Tochter Luisa gerade ein paar Einkäufe tätigt.

Die Ragowerin Stefanie Gerecke und ihre Tochter Luisa sindfroh, dass es den Hofladen im Ort gibt. Quelle: Franziska Mohr

Bei den Kartoffeln blieb sich die MAG selbstverständlich treu. Die Kunden können über die Saison in verschiedenen Abpackungen aus 15 Sorten von der beliebten Princess über Belana und Karelia bis zur rotschaligen Laura wählen. Aus der benachbarten Büffelfarm stammt Mozarella, während die Landmolkerei Vinzenz Lorenz aus Lebusa regelmäßig vorfährt, um Milch, Joghurt und Käse zu liefern. „Das Schöne ist, dass man in diesem Markt gerade bei Wurst und Fleisch noch Produkte mit einem ganz eigenen Geschmack findet, die sich wohltuend vom sonstigen Einheitsbrei der Supermärkte abheben“, sagt die Ragowerin Sabine Merz. Das betrifft beispielsweise das vakuumverpackte Rindfleisch, das allerdings nicht immer, sondern meist nur alle 14 Tage donnerstags angeboten wird. Hier empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage der MAG.

Wurst aus dem Ressort Massow

Der Honig kommt aus Klein-Eichholz, die Fruchtsäfte aus Werder und viele Wurstwaren aus Golßen. Wildfleisch und Wildkonserven kommen zumeist direkt aus dem Ressort Massow. Viele Kunden schwören auf die Wildsalami mit Wacholder, die Wildknacker oder den Kümmelring. „Na, und die vielen Spreewald-Produkte gibt es hier natürlich auch“, sagt Mitarbeiterin Cornelia Schwärmer und verweist unter anderem auf die berühmte Spreewälder Gurken-Zitronen-Limonade.

Etwas für Liebhaber: Limonaden aus dem Spreewald. Quelle: Franziska Mohr

Einen großen Anteil am Umsatz haben im Hofladen aber nach wie vor die Futtermittel aus der Region, die sich von den Sonnenblumenkernen über Futtermöhren bis zu Futterkartoffeln und Futterhafer erstrecken. Hier macht sich bemerkbar, dass sich die Kunden auf den Dörfern coronabedingt wieder mehr Zeit nehmen, um selbst Hühner, Enten, Kaninchen bis hin zu Schweinen und Pferden zu halten. „Viele junge Familien, die aus der Stadt rausgezogen sind, wollen ihren Kindern jetzt auch zeigen, dass weder die Kartoffeln noch das Brot im Supermarkt wachsen“, sagt Marktleiterin Vera Schmidt. Ein Trend, der hoffentlich anhält.

Von Franziska Mohr