Schenkendorf-Krummensee

Das Trafohäuschen neben der Kita Schenkendorf gleich am Ortseingang ist ein Schmuckstück geworden. Es war auch ein echter Künstler am Werk: Steven Karlstedt. Zu sehen ist dort nun eine Blühwiese mit einer riesigen Biene sowie das Logo der Initiative „Mittenwalde summt“.

Schenkendorfs Ortsvorsteher ist froh

Ortsvorsteher Lutz Krause (Pro Bürger) ist froh, dass damit die Schmierereien auf der Trafostation endgültig verschwunden sind. Fans vom Fußballclub Union hatten die Fläche für sich beansprucht und den Schriftzug ihren Fußballclubs darauf gesprüht. „Der Union-Fanclub SEK 157 meinte, der öffentliche Raum ist sein Eigentum“, so Krause. Auch andere Stellen und Schilder in dem Mittenwalder Ortsteil waren besprüht worden und sorgten in der Gemeinde für Ärger.

Der Fanclub 157 von Union Berlin besprühte die Trafostation in Schenkendorf. Das ärgerte Ortsvorsteher Lutz Krause, aber auch andere im Ort. Nun wurde die Trafostation umgestaltet. Quelle: Privat

Schenkendorfs Ortsbeirat brachte die Umgestaltung auf den Weg

Nun hatte der Ortsbeirat in Abstimmung mit dem Eigentümer der Trafostation e.dis die Umgestaltung auf den Weg gebracht. Zunächst, so Krause, habe der Ortsbeirat an Seidenraupen bei der Gestaltung gedacht. Doch dann sei diese Idee verworfen worden, um der Idee von „Mittenwalde summt“ Platz einzuräumen.

Denn eine Blühwiese soll nicht nur auf dem Trafohäuschen zu sehen sein, sondern auch in der Natur. So will Annette Lattke von der Umwelt-Initiative eine Blühwiese im Schulgarten der Stadt entstehen lassen, damit die Bienen in Mittenwalde und den umliegenden Ortsteilen tüchtig summen können. „Mittenwalde summt“ will vor allem Wildbienen unterstützen.

Zuletzt hatten Mitstreiter 25 Obstbäume auf der Tonseewiese in Mittenwalde gepflanzt. Die Aktion war bei den Mittenwaldern bestens angekommen; über Hundert Helfer waren gekommen, um mit zu machen. Dies war bereits die dritte Pflanzaktion von „Mittenwalde summt“, obwohl die Initiative erst wenige Monate alt ist.

Dank an e.dis und Graffiti-Künstler Steven Karlstedt

„Wir bedanken uns beim e.dis-Regionalbüro Königs Wusterhausen, Mario Ostwald, und dem Künstler Steven Karlstedt für die Umsetzung“, so der Ortsvorsteher von Schenkendorf-Krummensee.

Krause wünschte sich für die Zukunft, dass die Union-Fans darüber nachdenken, wo sie die Erfolge ihrer Spieler besser dokumentieren können. Besser jedenfalls als auf Trafohäuschen.

Von Andrea Müller