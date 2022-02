Schenkendorf

Beamte kontrollierten am Dienstagabend einen VW-Fahrer (49) in der Freiherr-von-Loeben-Straße in Schenkendorf: Der Atemalkoholtest bei dem Mann lag bei 1,47 Promille.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein italienischer Führerschein erwies sich als Totalfälschung. Zudem waren die Identitätskarte und zwei Gesundheitskarten gefälscht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er musste zur Blutprobe veranlasst. Die Ermittlungen laufen.

Von MAZonline