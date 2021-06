Schenkendorf

Der alte Gutshof in Schenkendorf soll aus seinem Dornröschen-Schlaf erweckt werden. Zwei Investoren wollen hier eine Wohn- und Seniorenresidenz entstehen lassen. Zusätzlich soll es auch eine Bäckerei geben, eine Möglichkeit zur Kinderbetreuung sowie ein Gemeindehaus, das von den Jugendlichen genutzt werden könnte, aber auch als Heimstatt für ein Heimatmuseum. Geplant wurde das Projekt von den Architekten Weiß und Faust aus Berlin.

Die meisten Gebäude auf dem ehemaligen Gutshof Schenkendorf werden nicht mehr genutzt. Quelle: Andrea Müller

Seniorenresidenz geplant

In dem geplanten Seniorenheim sollen 75 Plätze entstehen. Darüber hinaus seien laut Ortsvorsteher Lutz Krause (Pro Bürger) auch betreutes Wohnen und eine Tages- und Kurzzeitpflege für Senioren angedacht. Hier sollen auch ein Restaurant, ein Friseur, ein Arzt und eine Physiotherapie entstehen. Räume für Tagesmütter ergänzen das Angebot und schaffen generationsübergreifende Angebote. Eine ursprünglich angedachte Kindertagesstätte sei vom Tisch, da in den alten Gebäuden die gegenwärtigen gesetzlichen Anforderungen an eine Kita kaum umsetzbar seien, so Krause.

Wohnungen zum Kauf und zur Miete

Im seitlichen Teil sollen Wohnungen entstehen. Die zwei- bis dreigeschossigen Wohngebäude seien für unterschiedliche Wohnformen wie Reihen-, Doppel- oder Mehrfamilienhäuser vorgesehen und verteilten sich nördlich der Gebietszufahrt von der Bauernreihe / Freiherr-von-Loeben-Straße. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Rede davon, dass im alten Gutshof insgesamt 92 Wohnungen entstehen werden, die zum Teil käuflich erworben, zum Teil gemietet werden können sollen.

Gebäude auf dem alten Gutshof in Schenkendorf, einem Ortsteil von Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

Gemeindezentrum in alter Brennerei angedacht

Im östlichen Plangebiet soll laut Krause in der ehemaligen Brennerei ein Gemeindezentrum mit Angeboten für Kinder und Jugendliche entstehen. Platz soll es hier auch geben für das Ortsteilarchiv beziehungsweise Heimatmuseum. Funktionsräume sollen zusätzliche Möglichkeiten der Nutzung schaffen.

Das gesamte Areal ist rund 29 000 Quadratmeter groß, von denen 9200 mit Gebäuden überbaut sind oder noch überbaut werden. Denn zum Einen soll die vorhandene alte Bausubstanz genutzt werden, zum Anderen werden aber auch Neubauten entstehen.

Ortsbeirat sieht Projekt positiv

„Wir im Ortsbeirat sehen das Projekt absolut positiv“, unterstreicht der Ortsvorsteher. Wegen des Gemeindehauses will man weiter beraten und planen. Krause unterstreicht auch, dass das gesamte Projekt nicht mit einem Schlag umgesetzt werden soll, sondern sukzessive errichtet wird. Dass die Infrastruktur von Schenkendorf-Krummensee durch den Zuwachs an Zuziehenden überlastet werden könnte, fürchte der Ortsbeirat nicht. Für ihn sei es wichtiger, dass der alte Gutshof – ein Schandfleck im Ort – endlich verschwinde und sich eine neue Perspektive für ihn auftue. Das Areal werde seit Aufgabe der LPG nur noch teilweise und fast ausschließlich gewerblich genutzt. Gewohnt werde nur noch in Einzelfällen. Zudem hätten in Schenkendorf schon in Zeiten des Bergbaus in den 1920er Jahren über 2000 Leute gewohnt; jetzt seien es rund 1200 und nur mit Krummensee zusammen komme man gegenwärtig auf etwas weniger als 2000 Einwohner.

„Jetzt ging es aber erst einmal um einen Aufstellungsbeschluss, damit überhaupt ein Bebauungsplan entstehen kann“, unterstreicht der Schenkendorfer Ortsvorsteher.

In der alten Brennerei auf dem Gutshof Schenkendorf könnte ein Gemeindehaus entstehen. Genutzt werden soll es als Treffen für Jugendliche, aber auch als Archiv bzw. Heimatmuseum. Quelle: Andrea Müller

Stadtverordnete stimmten Aufstellungsbeschluss zu

Die Stadtverordneten von Mittenwalde sahen da kein Problem; sie haben nicht einmal Fragen an den anwesenden Investor gestellt und stimmten bei ihrer jüngsten Zusammenkunft dem Vorhaben mit 14 Ja-Stimmen zu. Nur Sven Geislberger (Hand in Hand), Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, beschwerte sich, dass dieses Projekt nicht an sein Gremium zur Stellungnahme eingereicht wurde. Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) hatte die Erklärung dafür. Der Entwurf war an den Vorsitzenden des Hauptausschusses gegangen, der dann seinerseits über die Beratungsfolge entschieden habe. Sie erklärte aber, die Worte von Geislberger als Anregung aufzunehmen.

Über die Investoren

Die beiden privaten Investoren sind in Schenkendorf bekannt. Dem einen gehört das Schloss in unmittelbarer Nachbarschaft sowie weitere Anwesen unter anderem in Teupitz. Der andere Investor betreibt auf dem Gelände bereits einen Pferdehof.

Ein Teil des Geländes wird bereits vom Pferdehof Weier genutzt. Quelle: Andrea Müller

Zeitlich gesehen könne das Projekt Ende des nächsten Jahres starten, spätestens 2023 soll der Baubeginn sein.

Von Andrea Müller