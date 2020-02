Die den Winter vertreiben

Schenkendorf

Wie lange schon in Schenkendorf gezempert wird, das kann so genau keiner sagen. Aber lange, darüber ist man sich einig.

Irgendwann sind die „Blau-Weißen“, so nennt man allgemein die Mitglieder des „ SC Blau-Weiß Schenkendorf 1931“ auf die Idee gekommen, dass dies eine schöne Gelegenheit sei, gemeinsam etwas zu unternehmen. Meist am ersten Wochenende im Februar ist es so weit. So trafen sich dann am Samstagvormittag rund 30 bunt verkleidete Schenkendorfer allen Alters in der Freiherr von Loeben Straße bei Irmgard und Lutz Bernhardt.

Punkt zehn Uhr schlossen die beiden ihr Hoftor auf, um die bunte Truppe zu empfangen. Ein Frühstück, deftig und flüssig stand bereit, und so konnten sich alle, voran die Musiker erst einmal stärken, bevor es auf die Runde durch den Ort ging.

Von Tür zu Tür

Gut gestärkt ging es anschließend von Tür zu Tür. „Nudel“, eigentlich Astrid Voß und ihr „Kassenmann“ Basti Döhring gingen als Türklopfer voran. Meist warteten die Schenkendorfer schon und hielten eine kleine Gabe bereit. Auch der einsetzende Regen tat keinen Abbruch, schließlich gibt es ja Regenumhänge.

Zur Galerie Ein bisschen verrückt sind sie schon, die Zemperer. In diesen Kostümen machten sie sich am Wochenende auf den Weg durch ihr Dorf.

„Ein paar Jährchen sind wir auch schon dabei, bestimmt über zehn“, verrät Heiko Reichmuth von den vier „Zamperbuben“ der Fürstenwalder Stadtmusikanten. Sie kommen immer wieder gerne nach Schenkendorf, auch trotz des Regens. „Es ist eben Draußenwetter“, so Reichmuth. Wenn auch nicht schön, sei es doch besser als Minusgrade, wo mal schnell die Instrumente einfrieren können.

In den 80ern drohte das Zempern einzuschlafen

„Ich als Blau-Weißer war immer bestrebt, die Tradition des Zempern aufrecht zu halten“, sagt Lutz Bernhardt. In den 80er Jahren drohte es einzuschlafen aber inzwischen läuft es wieder. Nach fünfeinhalb Stunden trudelt der harte Kern im Vereinshaus ein. Da hieß es dann erst einmal die nassen Sachen ausziehen, um in gemütlicher Runde zusammenzusitzen.

Worum geht es beim Zempern? Zempern oder Zampern ist eine alte sorbische Tradition Der Begriff kommt aus dem Sorbischen und bedeutet „Heischen, Einfordern“. Das Fest, das vor der Fastnachtszeit stattfindet, stammt aus vorchristlichen Glaubensformen wie Fruchtbarkeitszauber, Begrüßungs- und Vertreibungszauber Maskierte und verkleidete Menschen sind lärmend und musizierend unterwegs, um böse Geister, Gespenster und Dämonen zu vertreiben. Mit dem Zempernwill man auch den Winter vertreiben und den Frühling empfangen. In bunten Kostümenziehen die Zemperer in Begleitung einer Musikkapelle durch die Ortschaften, klopfen an die Türen und erheischen von den Bewohnern Zutaten für das „Zempernessen“.

Wie viele Kilometer das bunte Völkchen durch Schenkendorf zurückgelegt hat, bleibt unklar. Vielleicht sieben, meint man. Allerdings weiß Kerstin Döhring nach einem Blick auf ihren Schrittzähler, dass sie 10.500 Schritte gemacht hat. Eine ganz schöne Leistung bei dem Wetter. Und einig war man sich auch: „Wir haben durchgehalten und nur das zählt.“

Nächstes Jahr am 30. Januar

„Es war ein Bombentag, da hat auch der Regen nichts gemacht. Wir hatten unseren Spaß und auch wieder ein Stückchen Tradition erhalten“, freut sich Astrid Voß und verspricht, solange sie kann, dabei zu bleiben.

Auch die Zamperbuben waren sichtlich erleichtert, als sie im Trockenen saßen. „Jetzt ist die Feuchtigkeit durch und wir sind froh, dass wir hier sind“, erklärt Heiko Reichmuth. Schnell noch ein paar Schnittchen und dann ab nach Hause. Aber bevor es losging, wurde der Termin fürs nächstes Jahr festgemacht. Dann sind die Zamperbuben am 30. Januar wieder in Schenkendorf.

Von Gerlinde Irmscher