Schönefeld: Beamte stoppen Autofahrer im Rausch

Schönefeld

Mit der Abgabe einer Blutprobe endete am frühen Donnerstagnachmittag die Fahrt für einen Audi-Fahrer, den Polizeibeamte auf der Waßmannsdorfer Allee in Schönefeld gestoppt hatten.

Ein Drogentest reagiert positiv auf Cannabis. Im Anschluss ging es für den 32-Jährigen zu Fuß weiter. Am späten Abend wurde ein Skoda-Fahrer (30) in der Mittelstraße angehalten. Der Atemalkoholtest zeigte 0,68 Promille an.

Mittenwalde: 29-Jährige berauscht hinterm Steuer

Beamte hielten am frühen Donnerstagnachmittag eine VW-Fahrerin in der Rathausstraße in Mittenwalde an. Die 29-Jährige räumte dabei den vorherigen Konsum von Cannabis ein.

Sie musste daher eine beweissichernde Blutprobe abgeben. Zudem fanden die Polizisten ein Einhandmesser und betäubungsmittelverdächtige Substanzen. Nun laufen zwei Ermittlungsverfahren gegen die Frau.

Münchenhofe: Frau prallt gegen Baum – Drogentest positiv

Eine Mercedes-Fahrerin ist am Freitagvormittag zwischen Birkholz und Münchehofe von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei der Ermittlung zur Unfallursache zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis. Zur Beweissicherung wurde daher die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Von MAZonline