Mittenwalde

Auf der A 13 in Richtung Berlin hat es am Dienstagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn ist zwischen den Abfahrten Groß Köris und Bestensee gesperrt, der Verkehr wird in Groß Köris abgeleitet. Nach ersten Informationen sind dort drei Lkw ineinander gefahren. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde an die Einsatzstelle beordert. Genauere Informationen zu Ablauf und Ursache des Unfalls liegen noch nicht vor.

Von MAZonline