Krummensee

Einen schweren Unfall gab es am Samstagvormittag in der Gustav-Hensel-Straße: Ein 83-jähriger Skoda-Fahrer verlor aus bisher nicht geklärter Ursache nach dem Abbiegen in die Gustav-Hensel-Straße die Kontrolle über seinen Pkw, kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken führte er das Auto zurück auf die Straße, kam dann jedoch nach rechts ab.

Kleinkind fällt aus dem Wagen

Am Fahrbahnrand stand jedoch eine Frau (40) mit ihrem einjährigen Kind im Kinderwagen. Der Pkw stieß mit der Fußgängerin zusammen. Sie wurde vom Auto überrollt. Der Kinderwagen kippte um. Das Kind fiel auf den Boden. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in eine Berliner Klinik. Ihr Sohn wurde im Beisein des inzwischen eingetroffenen Kindsvaters zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beamte nahmen den Unfall auf und informierten das Straßenverkehrsamt über die Fahreignung.

Von MAZonline