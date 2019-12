Telz

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr ist ein 41-jähriger Mann bei einem Unfall auf der B 246 in Telz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war mit seinem Opel Corsa aus Richtung Mittenwalde kommend in Richtung Zossen unterwegs. In der Mittenwalder Alle in Telz platzte der vordere rechte Reifen des Autos, daraufhin verlor der Fahrer die Gewalt über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der schwerverletzte Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug und an dem Baum entstand ein Schaden von cicra 15 000 Euro. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Von MAZonline