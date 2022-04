Telz

Ein betrunkener Golf-Fahrer landete am Samstag gegen 20 Uhr auf der Straße zwischen Telz und der B 96 nach einer Linkskurve an einem Straßenbaum. Der leicht verletzte 42-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie eine Messung ergab, hatte er 2,32 Promille intus. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Sachschaden am Fahrzeug und am Straßenbaum: 10.500 Euro.

Wildunfall bei Bestensee: Autofahrerin leicht verletzt

Am Samstagabend hat sich auf der B 246 zwischen dem Kreisel Bestensee und Gräbendorf ein Wildunfall ereignet. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit einem Wildschwein nicht verhindern. Sie wurde leicht verletzt. Der Schaden: mehr als 10.000 Euro. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet.

Drahnsdorf: Dieseldiebe zapfen Lastwagen an

Unbekannte haben die Osterfeiertage genutzt, um in der Drahnsdorfer Schulstraße Kraftstoff aus einem Lkw-Tank zu entwenden. Sie erbeuteten dabei rund 350 Liter Diesel. Dabei entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Verkehrskontrolle in Bestensee: Fahrer mit 1,7 Promille erwischt

In der Nacht zu Ostermontag hat die Polizei auf der B 246 bei Bestensee von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle roch er so stark nach Alkohol, das vor Ort ein Test gemacht wurde. Der Atemalkoholwert betrug 1,7 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Von MAZonline