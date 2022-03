Teupitz: Lkw fährt Schlangenlinien auf der Autobahn

Teupitz

Autofahrer verständigten am Donnerstagnachmittag die Polizei: Auf der A 13 bei Teupitz hatten sie einen MAN-Lkw gesehen, der so genannte „Schlangenlinien“ fuhr.

Beamten hielten den 35-jährigen Fahrer an. Da der Drogenvortest bei ihm positiv auf Amphetamine anschlug, musste er schließlich eine beweissichernde Blutprobe abgeben. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet und dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bestensee: Zwei Autos bei Kollision beschädigt

Eine Unaufmerksamkeit bei Rangieren während des Parkens hatte am Donnerstag in der Zeesener Straße in Bestensee einen Schaden von rund 2.000 Euro zur Folge. Beim Zusammenstoß eines Audi mit einem Peugeot wurde niemand verletzt.

Mittenwalde: Drei Container über Nacht aufgebrochen

Diebe haben in der Nacht zum Freitag in der Dahmestraße in Mittenwalde drei Baustellencontainer aufgebrochen. Was im Einzelnen gestohlen wurde und hoch der Gesamtschaden ausfällt, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Zeuthen: Gebüsch und Ödlandbrennen in Hausnähe

Der Ausbruch eines Brandes wurde am späten Donnerstagabend im Bürgerhaus in der Goethestraße in Zeuthen gemeldet. Rauch soll aus dem Keller des ehemaligen Güterbodens am Bahnhof gekommen sein. Stattdessen brannten eine Ödlandfläche und ein Gebüsch zwischen den Gleisen. Als Brandursache gilt Funkenflug. Das Feuer in Hausnähe wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

