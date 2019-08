Töpchin - Volksfest Töpchin ohne Wegwerf-Geschirr Das 44. Volksfest an der Wurschke in Töpchin findet erstmals ohne Wegwerf-Geschirr statt. Zum Porzellan für Kaffee und Kuchen gesellen sich nun auch Mehrwegbecher für kalte Getränke.

Beim Volksfest an der Wurschke in Töpchin wird beim Kuchenbasar nur Geschirr aus Porzellan verwendet. Wegwerf-Teller sind out. Quelle: Privat