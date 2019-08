Töpchin

Die Kirche in Töpchin wird am Donnerstag 125 Jahre alt. Am 29. August 1894 war sie feierlich eingeweiht worden. Aus diesem Anlass wird jetzt am 8. September um 14 Uhr in dem Gotteshaus auf dem Dorfanger ein Festgottesdienst gefeiert. Die Festpredigt hält der Bischof von Berlin-Brandenburg Markus Dröge.