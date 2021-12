Töpchin

Die neue Kindertagesstätte im Mittenwalder Ortsteil Töpchin wird erneut teurer als erwartet. Deswegen hatte das Rathaus die Stadtverordneten in dieser Woche darum gebeten, 270 000 Euro zusätzlich frei zu geben zur Fertigstellung des Neubaus am Mühlenberg.

Diese Summe beinhaltet jedoch einen finanziellen Puffer in Höhe von 115 000 Euro, denn bislang seien erst 155 000 Euro Mehrkosten aufgelaufen. Marek Kleemann, stellvertretender Bürgermeister und Leiter des Bereichs Infrastrukturservice, warb für das Ansinnen der Verwaltung in dieser Angelegenheit, denn die Stadtverordneten hatten das in der Beschlussvorlage erläuterte Prozedere nicht nachvollziehen können. „Erklären Sie mir das“, hatte Heydi Fischer (SPD) in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments gefordert.

Die Grundstrukturen des Kita-Baukörpers in Töpchin sind schon deutlich zu erkennen. Hier sollen nach Fertigstellung 60 Kinder betreut werden. Quelle: Andrea Müller

„Mit der Vorlage bitten wir um 270 000 Euro, um das bestehende Projekt umsetzen zu können“, erläuterte Kleemann. Natürlich könne die Verwaltung die Stadtverordneten auch mehrmals um Mehrbeträge bitten. „Jetzt haben wir mit der Summe einen Puffer eingeräumt, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Mehrkosten untersetzt ist“, räumte er ein.

Stadt erarbeitete mit Planungsbüro Kostenanalyse

Auf Grundlage der bereits durchgeführten und ausgewerteten Ausschreibungsverfahren hatte die Verwaltung zuvor gemeinsam mit den Planungsbüros eine Kostenanalyse erarbeitet. Hieraus sei ersichtlich, dass derzeit mit Mehrkosten in Höhe von rund 155 000 Euro zu rechnen ist. Aufgrund der derzeitigen Marktsituation sei davon auszugehen, dass weitere Materialpreiserhöhungen bevorstehen. Die Verwaltung hatte in der Haushaltsplanung schon vorher zusätzliche Mittel eingeplant.

Architekten-Wettbewerb und Interimslösungen kosteten Geld

Diese seien aber bei der ersten Klausurtagung des Finanzausschusses gestrichen worden. Für den Kita-Neubau waren auch Fördermittel beantragt und bewilligt worden. So kamen zusätzlich 270 000 in den Haushalt. Aus dem Gesamtbudget in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro waren unter anderem bereits der durchgeführte Architekten-Wettbewerb und die Kita-Interimslösung bezahlt worden, die im ehemaligen Jugendklub der Stadt entstanden war. Die Kosten für die Kita steigen seit den Planungen stetig in die Höhe. Anfänglich war man von 2,6 Millionen Euro ausgegangen für den Neubau in Töpchin.

Bisher reicht das Geld nur für Baukörper der Kita in Töpchin

Nun werde weiteres Geld benötigt, denn bis dato könne laut Kleemann nur abgesichert werden, dass der Baukörper fertig gestellt wird. Derzeit werden die Ausschreibungen Estrich, Maler, Bodenleger, Fliesen über den Vergabemarktplatz bekannt gemacht. „Hier liegen uns mögliche Kosten analog der derzeitigen Marktüblichkeit vor, die bei der Erstellung der Kostenanalyse angesetzt wurden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Arbeiten an der Außenbereichsanlage könnten momentan nicht beauftragt werden. Zur Inbetriebnahme und Erteilung der Betriebserlaubnis sei die Herstellung der Außenspielflächen aber unbedingt erforderlich.

Der Kranarm überragt die Baustelle des Kita-Neubaus in Töpchin. Sie wird am Mühlenberg errichtet. Doch jetzt fehlt erneut Geld. Quelle: Andrea Müller

Doch dieser Argumentation wollten die Mittenwalder Stadtverordneten nicht folgen. Werner Hannig (Linke) sagte: „Sie haben es erklärt, aber zu verstehen ist es nicht.“ Man habe gewusst, dass man eine sehr teure Kita baue. Mehr Geld als notwendig wolle er aber nicht frei geben. Denn man könne nicht so weiter bauen, koste es, was es wolle. Deswegen stellte er auch einen entsprechenden Antrag zur Beschlussänderung, der die Freigabe der zusätzlichen Finanzen auf die Summe reduzierte, die als bereits vorhandene Mehrkosten in Höhe von 155 000 Euro definiert worden waren.

Finanzielle Puffer im Stadtparlament Mittenwalde abgelehnt

Der Vorsitzende des Stadtparlaments Lutz Krause (Pro Bürger) ließ zunächst über Hannigs Änderungsantrag abstimmen, der mehrheitlich angenommen wurde. Im Anschluss stimmten die Stadtverordneten über die eigentliche Beschlussvorlage der Stadtverwaltung mit der genannten Änderung ab. Mit elf „Ja“-Stimmen wurde diesem dann ebenfalls mehrheitlich zugestimmt. Damit wurden nicht 270 000 Euro für die Fertigstellung des Kita-Neubaus frei gegeben, sondern 155 000 Euro. Künftig sollen in der Töpchiner Kita 60 Mädchen und Jungen betreut werden.

Von Andrea Müller