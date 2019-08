Töpchin - Sicherer Schulweg: Töpchin hat jetzt Bushafen Mit Schulbeginn ist auch der neue Bushafen in Töpchin in Betrieb gegangen. Die Stadt Mittenwalde hat dafür 130 000 Euro in die Hand genommen. Schüler brauchen nun keine Straße mehr queren.

Warten auf den Bus: Der neue Bushafen an der Grundschule in Töpchin ging am Montag offiziell in Betrieb. Quelle: Andrea Müller