Am Freitag erfolgte der erste Spatenstich für den Neubau der Kita Am Mühlenberg in Töpchin. Nach Fertigstellung, die für Juli 2022 geplant ist, können dort 60 Kinder betreut werden. Lange hatten die Stadtverordneten um den Standort gerungen. Im November 2019 wurde der Bauantrag gestellt ,im Mai 2021 die Baufreigabe erteilt.

„Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist groß und wir müssen schnell eine neue Kita haben, schon deshalb, um das Haus des Gastes in Motzen, das zeitweilig als Kita fungiert, wieder seinem Ursprung zuzuführen“, sagte Bürgermeisterin Maja Buße (CDU).

Mittenwalde will familienfreundlicher werden

Bei den Bemühungen, die Stadt familienfreundlich – und das bedeutet in erster Linie kinderfreundlich – zu gestalten, dürfe es keinen Stillstand geben. Familienfreundlichkeit werde immer mehr zum Standortfaktor sowohl ansiedlungswillige Unternehmen als auch beim Zuzug junger Familien.

„Es ist vier Jahre Jahr, dass wir uns um die Kita beworben haben. Das war der erste Schritt. Mit dem Spatenstich heute machen wir nun den zweiten Schritt. Wir hoffen, dass alles gut gelingt und wir im nächsten Jahr die Kita einweihen können“, sagte Ortsvorsteher Jan Priemer.

