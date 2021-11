Mittenwalde

In der Stadtverordnetenversammlung von Mittenwalde hat sich eine Fraktion umbenannt. Aus Pro Bürger/Bündnis 90-Grüne wurde jetzt Pro Bürger/Liberales Bündnis.

Hintergrund für die Umbenennung ist der Parteiaustritt des Stadtverordneten Uwe Fattmann bei den Grünen. Er hatte Ende Oktober seiner Partei den Rücken gekehrt. „Die etablierten Parteien und deren Ideologien spielen in der Kommunalpolitik hingegen seltener die Hauptrolle – ein Trend, der viele Orte erfasst; die Liste ist lang“, hatte Fattmann seinen Austritt begründet. In einem Bündnis, in dem keiner parteipolitischen Zwängen unterliege, sehe er seine neue Heimat. Ein solches Bündnis sei die Wählervereinigung Pro Bürger.

Neuer Mittenwalder Fraktionsname kam von Uwe Fattmann

Der Vorschlag für den neuen Namen der Fraktion sei von Uwe Fattmann gekommen. Liberal stehe für unabhängig und selbstbestimmt. Die Mitglieder der Fraktion hätten dem Vorschlag zugestimmt. Das bestätigte auch der Fraktionsvorsitzende Jan Priemer.

Die Umbenennung zieht keine Folgen in der Besetzung der Stadtverordnetenversammlung nach sich. An den Mitgliedern der Fraktion ändere sich nichts. Da Uwe Fattmann weiter der Fraktion angehöre, weil er sein Mandat behalten habe, gebe es auch keinen Nachrücker. Fattmann bleibt auch weiter der Vorsitzende des Umweltausschusses.

Von Andrea Müller