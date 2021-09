Mittenwalde

Im Bereich Am Scheunenviertel an der Ecke zur Galluner Chaussee kollidierten am Donnerstagnachmittag ein Mercedes und ein Motorrad bei einem Vorfahrtsunfall. Der 80 Jahre alte Autofahrer hatte die 47-jährige Motorradfahrerin übersehen. Die Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren mit einem Gesamtschaden von mindestens 15 000 Euro fahruntüchtig.

Von MAZonline