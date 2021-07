Mittenwalde

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw kam es am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der Schenkendorfer Straße in Mittenwalde. Die Fahrzeuge blieben bei einem Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro fahrbereit und konnten ihre Reise fortsetzen. Die Polizei nahm den Unfall auf. Es gab scheinbar keine Verletzten bei dem Verkehrsunfall.

Von MAZonline