Mittenwalde

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei wurden am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 13 gerufen, der sich zwischen Ragow und Mittenwalde in Fahrtrichtung Dresden ereignet hatte. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache war es zum Zusammenstoß eines Tank-Lkw mit zwei Pkw der Marke Skoda und einem Reisebus gekommen. Während dessen 15 Fahrgäste unverletzt blieben, wurden beide Pkw-Fahrer verletzt. Sie wurden stationär in Krankenhäusern aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, aber die Pkw mussten abgeschleppt werden. Ein Ersatzbus wurde bestellt, um die Fahrgäste weiter zu transportieren. Die Vollsperrung der Autobahn sorgte bis über die Mittagsstunden hinaus für Verkehrsbehinderungen. Der Stau, der bis in den Bereich des Schönefelder Kreuzes reichte, löste sich gegen 13.30 Uhr auf.

Von MAZonline