Mittenwalde

An einer Ampel der Schenkendorfer Chaussee in Mittenwalde war am Donnerstag ein Mercedes-Lkw unvermittelt rückwärts gegen einen Skoda gestoßen. Dabei wurde ein vierjähriger Junge im Pkw verletzt. Er kam in Krankenhaus. Der Schaden lag bei rund 2.500 Euro. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn beseitigen.

Von MAZonline