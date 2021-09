Schenkendorf

Ein 24 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstag in der Freiherr-von-Loeben-Straße in Schenkendorf mit einem Skoda unterwegs. In einer Kurve kam er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der Mann verletzte sich leicht. Er stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Der Gesamtschaden wurde auf rund 25 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline