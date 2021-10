Teupitz

Bei einem Auffahrunfall auf der A 13 stießen am Mittwoch ein Tank-Sattelzug und einen Mercedes-Transporter zusammen. Der Sprinter landete durch die Wucht des Aufpralls in einem Graben und musste von einem Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen summierte sich auf etwa 15.000 Euro.

Von MAZonline