Uckro

Ein Bus war am Montagvormittag von der Bundesstraße B 102 abgekommen und auf dem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Offenbar hatte ein gesundheitliches Problem zum Unfall geführt.

Der Fahrer (59) wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fahrgast blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste geborgen werden.

Schönefeld: Fehler beim Spurwechsel führt zu Zusammenstoß

Durch einen Fehler beim Spurwechsel stießen am Sonntagabend ein Toyota und ein Mercedes in der Schönefelder Allee zusammen. Trotz eines Gesamtschadens von rund 7.000 Euro blieben beide Autos fahrbereit.

Am Montagmorgen kollidierten auf der B 96a bei Schönefeld ein Peugeot und Opel bei einem Auffahrunfall. Der Schaden: rund 3.000 Euro.

Wildau: 30-Jährige ohne Fahrerlaubnis betrunken hinterm Lenkrad

Polizisten hielten am Sonntagabend eine Ford-Fahrerin (30) in der Chausseestraße in Wildau an: Der Test wies einen Atemalkoholwert von 2,23 Promille auf. Die Frau hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Der Beifahrer und Halter des Autos hatte keine Fahrerlaubnis. Er gab aber an, zuvor mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben.

Schenkendorf: Hund angefahren, weitere Welpen gefunden

Ein BMW stieß am Sonntagabend mit einem über die Straße laufenden Hund zusammen. Das Tier wurde verletzt, vom Besitzer fehlte jede Spur. Zudem wurden fünf weitere Welpen gefunden und dem Tierarzt übergeben. Alle Hunde befanden sich in einem schlechten Gesundheitszustand. Sie sind jetzt im Tierheim.

Von MAZonline