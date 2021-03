Mittenwalde

Am Mittwoch kollidierte im Eichenweg ein Mercedes mit einem Motorrad, so dass die Fahrerin stürzte. Die 17-Jährige hatte dabei leichte Verletzungen davongetragen, die in einer Klinik medizinisch versorgt werden mussten. Der verursachte Sachschaden wurde laut Polizei mit rund 4000 Euro angegeben.

Von MAZonline