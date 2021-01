Motzen

Kerstin Keils Telefon klingelt heute öfter als sonst. Viele Mitglieder aus Berlin wollen wissen, ob sie noch zum Golfspielen nach Motzen kommen dürfen. Die Antwort der Clubmanagerin ist immer dieselbe: „Das wissen wir auch nicht.“ Der 15-Kilometer-Radius um Berlin endet direkt auf dem Golfplatz Motzen. Ein Teil des Platzes ist noch innerhalb des Radius, das Hauptgebäude des Golfclubs und der Parkplatz jedoch nicht mehr.

Noch liegt der Inzidenzwert von Berlin knapp unter dem Grenzwert 200. Aber lange dauert es nicht mehr, bis die 15-Kilometer-Regel auch für Berliner gilt. Das hat die Berliner Landesregierung hat am Dienstag beschlossen. Die neue Regelung soll ab Samstag gelten. Dann dürfen Berliner große Teile Brandenburgs ohne triftigen Grund nicht mehr betreten. Golfen gehört nicht dazu.

„In jedem Park in Berlin ist mehr los als hier“

Auf dem Parkplatz stehen mehrere Autos mit Berliner Kennzeichen. Fast 75 Prozent der Mitglieder des Clubs kommen aus der Hauptstadt. Ein Ehepaar ist gerade auf dem Weg zum Parkplatz. „Heute war das wahrscheinlich unsere letzte Golfpartie für die nächste Zeit“, sagt die Frau. Die beiden wohnen in Berlin und wollen kein Risiko eingehen. Ein anderer Mann holt seine Ausrüstung aus dem Kofferraum, auch er hat schon von der 15-Kilometer-Regel gehört. „Wenn das dann so ist, dann ist das so“, sagt er achselzuckend.

„Mir tut das so leid für die Mitglieder“, sagt Kerstin Keil. Golfen ist in Berlin und Brandenburg auch im Lockdown erlaubt. Die wenigen Mitglieder, die sich an dem grauen Mittwoch auf den Platz trauen, verteilen sich weitläufig auf dem 150 Hektar großen Platz. Alle acht Minuten dürfen zwei Personen starten, die Zeitfenster werden vorab gebucht. „In jedem Park in Berlin ist mehr los als hier“, sagt Keil mit Blick auf den fast leeren Platz.

Ein paar Golfer verteilen sich auf dem 150 Hektar großen Platz in Motzen. Quelle: Lena Köpsell

Die Entscheidung liegt bei den Golfern selbst

Ihr Kollege Jochen Friedhoff wird heute noch einen Newsletter an die Mitglieder verschicken, um sie über die unsichere Lage zu informieren. Er hoffe natürlich auf Kulanz von Seiten des Ordnungsamtes und der Polizei. Aber so lange nicht geklärt ist, ob der Golfplatz als ganzes Grundstück gezählt wird, liege die endgültige Entscheidung bei den Golfern selbst.

Auch die Bürgermeistern Maja Buße hat keine Antwort. Sie habe bereits mit dem Golfplatz Kontakt aufgenommen. Nach ihrem Verständnis ist es ein Regelbruch, wenn Berliner den Golfplatz besuchen. Aber am Ende sei es Ermessenssache der Polizei, die für die Kontrollen zuständig ist. „Aber es gibt auch viele Berliner, die hier eine Zweitwohnung haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei jeden mit Berliner Kennzeichen anhält“, sagt Maja Buße.

Polizei entscheidet mit Augenmaß

Die Polizei Brandenburg kontrolliert gegenwärtig bereits die 15-Kilometer-Radien von allen Brandenburger Landkreisen, bis auf den Landkreis Oberhavel. Für sie ändert sich nicht viel, falls jetzt auch noch der Radius von Berlin hinzukommt. Im Moment werden viele Kontrollen durchgeführt, bisher gab es seit Oktober um die 3.000 Verstöße gegen die Corona-Regeln. „Aber wir haben insgesamt gute Erfahrungen mit den Brandenburgern gemacht, die meisten halten sich an die Regeln“, sagt Pressesprecher Mario Heinemann.

Der Großteil der Mitglieder des Golfclubs Motzen kommt aus Berlin, das sieht man auch an den Kennzeichen auf dem Parkplatz. Quelle: Lena Köpsell

Was den Golfplatz betrifft, kann Mario Heinemann keine allgemein gültige Aussage tätigen. Nur so viel: „Die Beamten entscheiden das mit Augenmaß. Nichts ist in Stein gemeißelt.“ Im Rahmen von Verkehrskontrollen kann es dazu kommen, dass Berliner Autofahrer nach den Gründe für ihren Aufenthalt gefragt werden. Ohne triftige Gründe kann dann ein Bußgeld fällig werden.

Ob die Berliner Golfspieler das riskieren werden oder ob die Brandenburger den Platz dann erstmals ganz für sich alleine haben, wird sich wohl in den nächsten Tagen entscheiden.

Von Lena Köpsell