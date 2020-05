Bürgertreff Birkholz fast fertig

Münchehofe

Den Haushaltsentwurf für das laufende Jahr konnten die Münchehofer Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung bestätigen. Knapp 600 000 Euro umfasst der Haushalt, der ausgeglichen ist. Größere Investitionen sind in der kleinen Gemeinde nicht geplant. Angedacht ist aber, für den Gemeinderaum im Ortsteil Hermsdorf einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Und im Gemeinderaum Münchehofe, wo es Probleme mit stark eisenhaltigem Wasser gab, sind deshalb einige Installationsarbeiten nötig. Die umfangreichen Bauarbeiten am alten Feuerwehrhaus im Ortsteil Birkholz, das zu einem Bürgertreff ausgebaut werden konnte, sind mittlerweile fast beendet. „Ende Mai wird die Abnahme sein“, erklärt der ehrenamtliche Münchehofer Bürgermeister Ralf Irmscher (parteilos).

Alter Gemeinderaum wird zu kleiner Wohnung umgebaut

Im Februar 2019 hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) einen Förderscheck in Höhe von 168 000 Euro aus dem kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes für den Umbau des früheren Gerätehauses nach Birkholz gebracht. Es soll nun bald als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden können. Weil die Baukosten letztlich doch etwas höher lagen als zunächst kalkuliert, wird die Gemeinde wohl noch mal etwas Unterstützung für kleinere Restarbeiten bekommen. Eigentlich sollte Ende Mai ganz offiziell die Eröffnung gefeiert werden. „So wie die Beschränkungen aufgehoben sind, holen wir das nach“, verspricht Irmscher. Freuen würden sich die Münchehofer, wenn dann der Ministerpräsident erneut kommen würde. Im kommenden Jahr dann soll der bisherige alte Birkholzer Gemeinderaum zu einer kleinen Wohnung umgebaut und dann vermietet werden.

Brücke für Radweg wird im Sommer saniert

Und die andere große Baustelle, die Sanierung der Brücke in Hermsdorf Mühle, wird aller Voraussicht nach im Sommer fertig. Drei Anläufe brauchten die Münchehofer, um für dieses Radwegprojekt Fördermittel aus dem EU-Programm Leader zu bekommen. Künftig können dann Radfahrer aus Richtung Prieros über die Brücke nach Münchehofe, von dort nach Birkholz und dann weiter nach Klein Wasserburg fahren. Wunsch ist, dass diese Route irgendwann an das Radwegenetz im Amt Unterspreewald angebunden werden kann. Dafür allerdings müsste die seit 2017 gesperrte Rietzedamm-Brücke im Märkisch Buchholzer Ortsteil Köthen komplett erneuert werden. Und dafür fehlt der kleinen Stadt Märkisch Buchholz derzeit schlicht das Geld, die Stadt steckt im Haushaltssicherungskonzept. Wenn der Radweg-Teil mit der Brücke in Hermsdorf Mühle fertig ist, soll er übrigens einen besonderen Namen tragen: „Richard-Dehmel-Weg“ in Erinnerung an den 1863 in Hermsdorf geborenen Lyriker Richard Dehmel.

Von Karen Grunow