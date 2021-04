Münchehofe

Zwar seien „keine Riesensprünge möglich, aber wir bleiben Herr unserer selbst“, sagt der ehrenamtliche Münchehofer Bürgermeister Ralf Irmscher (parteilos) über den aktuellen Haushalt der Gemeinde. Dass dieser wieder ausgeglichen ist, freut ihn und die anderen Gemeindevertreter sehr. Der größte Posten ist die in der kommenden Woche nach jahrelangem Hin und Her beginnende Sanierung der Brücke in Hermsdorf Mühle. Die rund 100 000 Euro, welche die Gemeinde zu den Baukosten zusteuern muss, machen mehr als zehn Prozent des Jahresgesamtetats aus.

Straßen sollen repariert werden

Außerdem haben die Gemeindevertreter Augenmerk gelegt auf einige Straßen in den Ortsteilen der Gemeinde. „Wir wollen uns die Einfahrt nach Birkholz und die Straße nach Klein Wasserburg ansehen“, nennt Irmscher Beispiele. Beachtung finden soll in diesem Jahr auch die Trauerhalle, die aufgrund von Nässeproblemen in schlechtem Zustand ist. Der Gemeindekirchenrat wird ebenfalls Unterstützung erhalten, um die Fenster der Kirche zu restaurieren. „Die sind in sehr desolatem Zustand“, so Irmscher. Er betont: „Wir wollen unser Wahrzeichen erhalten.“

Der König ließ die Kirche erneuern

Der Ursprung der Kirche geht bis ins Mittelalter zurück. Vermutet wird, dass Zisterzienser-Mönche das erste Gotteshaus errichteten. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde umgebaut. Der damals neu errichtete Turm stürzte jedoch ein. Unter König Friedrich Wilhelm IV. wurde Mitte des 19. Jahrhunderts die kleine Kirche erneuert und erhielt ein neues Giebeltürmchen.

Der zu DDR-Zeiten äußerlich teilweise überformte und im Inneren neu gestaltete Bau steht unter Denkmalschutz. Auffällig sind die an der Ostwand angebrachten Sandsteinepitaphien mit Familienwappen und figürlichen Darstellungen.

Von Karen Grunow